Рейтинг@Mail.ru
Москва и Токио находятся в худшей точке отношений, заявил японский депутат - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 26.12.2025 (обновлено: 18:49 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/sudzuki-2064967421.html
Москва и Токио находятся в худшей точке отношений, заявил японский депутат
Москва и Токио находятся в худшей точке отношений, заявил японский депутат - РИА Новости, 26.12.2025
Москва и Токио находятся в худшей точке отношений, заявил японский депутат
Россия и Япония сегодня находятся в наихудшей ситуации за четыре года после начала спецоперации, констатировал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:39:00+03:00
2025-12-26T18:49:00+03:00
в мире
россия
япония
москва
мунэо судзуки
андрей руденко
константин косачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/79/1522227973_0:112:2900:1743_1920x0_80_0_0_262e0da7e575e798ca8afa26a048966f.jpg
https://ria.ru/20251226/mid-2064810642.html
россия
япония
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/79/1522227973_95:0:2900:2104_1920x0_80_0_0_3f3e9cc2c4cce52ad9cde185e42156b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, япония, москва, мунэо судзуки, андрей руденко, константин косачев
В мире, Россия, Япония, Москва, Мунэо Судзуки, Андрей Руденко, Константин Косачев
Москва и Токио находятся в худшей точке отношений, заявил японский депутат

Судзуки: Россия и Япония находятся в худшей точке отношений с начала СВО

© AP Photo / Shizuo KambayashiСудзуки Мунэо
Судзуки Мунэо - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Судзуки Мунэо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия и Япония сегодня находятся в наихудшей ситуации за четыре года после начала спецоперации, констатировал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
"Спустя четыре года после начала спецоперации мы находимся в наихудшей ситуации отношений между Японией и Россией, и это главная причина, почему я в этом году посетил Россию", - с сожалением отметил Судзуки на пресс-конференции в Москве.
Он подчеркнул, что обсудил эту ситуацию с заместителем главы российского МИД Андреем Руденко.
В пятницу Судзуки находится с визитом в России, он встретился с заместителем главы российского МИД и с сенатором Константином Косачевым.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
МИД призвал Японию отказаться от враждебной линии в отношении России
Вчера, 11:27
 
В миреРоссияЯпонияМоскваМунэо СудзукиАндрей РуденкоКонстантин Косачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала