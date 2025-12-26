War Zone: Китай превратил контейнеровоз в ракетный корабль

"У носовой части судна можно увидеть систему ближнего боя и зенитно-артиллерийский комплекс Type 1130 калибра 30 миллиметров <…> Палуба буквально покрыта вертикальными пусковыми установками в контейнерах <…> Это дает судну целых 60 больших вертикальных пусковых установок", — говорится в статье.

Портал утверждает, что это две трети от вместимости эсминцев Arleigh Burke класса Flight I или II.

На палубе размещены контейнеры, которые можно использовать как для установки, так и хранения оружия, отмечает The War Zone. По мнению автора статьи, оснащение судна крупной радиолокационной установкой свидетельствует о том, что его задача заключается прежде всего в патрулировании.