War Zone: Китай превратил контейнеровоз в ракетный корабль
War Zone: Китай превратил контейнеровоз в ракетный корабль - РИА Новости, 26.12.2025
War Zone: Китай превратил контейнеровоз в ракетный корабль
На китайском контейнеровозе установили радар, зенитно-ракетный комплекс и 60 пусковых установок, превратив его в ракетную платформу, пишет американский портал...
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064926650_29:0:1344:986_1920x0_80_0_0_577df3199a06a9cf88f5fbf04811eb8e.jpg
War Zone: Китай превратил контейнеровоз в ракетный корабль
В Китае обнаружили гражданское судно с замаскированными ракетными установками
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
На китайском контейнеровозе установили радар, зенитно-ракетный комплекс и 60 пусковых установок, превратив его в ракетную платформу, пишет американский портал The War Zone
.
"У носовой части судна можно увидеть систему ближнего боя и зенитно-артиллерийский комплекс Type 1130 калибра 30 миллиметров <…> Палуба буквально покрыта вертикальными пусковыми установками в контейнерах <…> Это дает судну целых 60 больших вертикальных пусковых установок", — говорится в статье.
Портал утверждает, что это две трети от вместимости эсминцев Arleigh Burke класса Flight I или II.
На палубе размещены контейнеры, которые можно использовать как для установки, так и хранения оружия, отмечает The War Zone. По мнению автора статьи, оснащение судна крупной радиолокационной установкой свидетельствует о том, что его задача заключается прежде всего в патрулировании.
Таким образом Китай
дает понять, что может превращать суда коммерческого флота не просто в боевые корабли, а корабли-арсеналы, заключает издание.