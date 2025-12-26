Рейтинг@Mail.ru
War Zone: Китай превратил контейнеровоз в ракетный корабль
16:26 26.12.2025
War Zone: Китай превратил контейнеровоз в ракетный корабль
На китайском контейнеровозе установили радар, зенитно-ракетный комплекс и 60 пусковых установок, превратив его в ракетную платформу, пишет американский портал... РИА Новости, 26.12.2025
War Zone: Китай превратил контейнеровоз в ракетный корабль

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. На китайском контейнеровозе установили радар, зенитно-ракетный комплекс и 60 пусковых установок, превратив его в ракетную платформу, пишет американский портал The War Zone.
"У носовой части судна можно увидеть систему ближнего боя и зенитно-артиллерийский комплекс Type 1130 калибра 30 миллиметров <…> Палуба буквально покрыта вертикальными пусковыми установками в контейнерах <…> Это дает судну целых 60 больших вертикальных пусковых установок", — говорится в статье.
Российско-китайские учения Морское взаимодействие — 2015 открылись в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
17 ноября, 08:00
Портал утверждает, что это две трети от вместимости эсминцев Arleigh Burke класса Flight I или II.
На палубе размещены контейнеры, которые можно использовать как для установки, так и хранения оружия, отмечает The War Zone. По мнению автора статьи, оснащение судна крупной радиолокационной установкой свидетельствует о том, что его задача заключается прежде всего в патрулировании.
Таким образом Китай дает понять, что может превращать суда коммерческого флота не просто в боевые корабли, а корабли-арсеналы, заключает издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Победитель в третьей мировой войне определен. Но это неточно
24 декабря, 08:00
 
В мире Китай Оружие Безопасность
 
 
