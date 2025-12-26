Суд отклонил иск основателя агрохолдинга, упомянутого в статье про Момотова

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении искового заявления основателя агрохолдинга "Покровский" Андрея Коровайко о защите чести и достоинства, направленный против СМИ из-за упоминания его в статье про изъятие имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Хамовнического районного суда Москвы Коровайко отказано в удовлетворении исковых требований о защите чести, достоинства и деловой репутации Коровайко А. В. и о защите деловой репутации ЗАО "Концерн "Покровский", - сообщили в суде.
Среди ответчиков были указаны ПАО "Группа компаний "РБК", ООО "Лента", ООО "Эртивиай Продакшн", "Интернет Технологии", ООО "ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ".
Поводом для обращения в суд стали новостные материалы, в которых рассказывалось об изъятии имущества Момотова по иску Генпрокуратуры. В заявлении ведомства Коровайко упоминался как организатор преступной группировки "Покровские", за помощь которому Момотов вместе с другим ответчиком - крупным отельером Андреем Марченко - получили два нежилых помещения и земельный участок в Ростове. В последующем они возвели там 10-этажную гостиницу "Marton Седова", говорилось в иске. Процесс активно освещали в СМИ.
Коровайко посчитал, что ответчики распространили сведения о его связи с преступным миром, а также о совместной коррупционной деятельности с судьей Верховного суда России Виктором Момотовым - бывшим председателем Совета судей Российской Федерации и обратился в Хамовнический суд Москвы с иском о защите чести и достоинства и о защите деловой репутации ЗАО "Концерн "Покровский".
