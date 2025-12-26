Суд отклонил иск основателя агрохолдинга, упомянутого в статье про Момотова

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении искового заявления основателя агрохолдинга "Покровский" Андрея Коровайко о защите чести и достоинства, направленный против СМИ из-за упоминания его в статье про изъятие имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде.