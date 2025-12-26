Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил иск основателя агрохолдинга, упомянутого в статье про Момотова - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/sud-2064997533.html
Суд отклонил иск основателя агрохолдинга, упомянутого в статье про Момотова
Суд отклонил иск основателя агрохолдинга, упомянутого в статье про Момотова - РИА Новости, 26.12.2025
Суд отклонил иск основателя агрохолдинга, упомянутого в статье про Момотова
Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении искового заявления основателя агрохолдинга "Покровский" Андрея Коровайко о защите чести и достоинства,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T23:14:00+03:00
2025-12-26T23:14:00+03:00
происшествия
москва
ростов
виктор момотов
россия
рбк (медиагруппа)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043755151_0:4:1021:578_1920x0_80_0_0_869076e4b93abf2d54755c44b68fdd6e.jpg
https://ria.ru/20251028/zatelepin-2051103204.html
https://ria.ru/20251202/sud-2059123207.html
москва
ростов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043755151_36:0:943:680_1920x0_80_0_0_82058f29187ac0201c798dd5391b8450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ростов, виктор момотов, россия, рбк (медиагруппа), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Ростов, Виктор Момотов, Россия, РБК (медиагруппа), Генеральная прокуратура РФ
Суд отклонил иск основателя агрохолдинга, упомянутого в статье про Момотова

РИА Новости: суд отклонил иск Коровайко, упомянутого в статье про Момотова

© Фото : Верховный Суд Российской ФедерацииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Верховный Суд Российской Федерации
Виктор Момотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении искового заявления основателя агрохолдинга "Покровский" Андрея Коровайко о защите чести и достоинства, направленный против СМИ из-за упоминания его в статье про изъятие имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Хамовнического районного суда Москвы Коровайко отказано в удовлетворении исковых требований о защите чести, достоинства и деловой репутации Коровайко А. В. и о защите деловой репутации ЗАО "Концерн "Покровский", - сообщили в суде.
Олег Зателепин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Новым секретарем пленума Верховного суда вместо Момотова стал Зателепин
28 октября, 10:12
Среди ответчиков были указаны ПАО "Группа компаний "РБК", ООО "Лента", ООО "Эртивиай Продакшн", "Интернет Технологии", ООО "ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ".
Поводом для обращения в суд стали новостные материалы, в которых рассказывалось об изъятии имущества Момотова по иску Генпрокуратуры. В заявлении ведомства Коровайко упоминался как организатор преступной группировки "Покровские", за помощь которому Момотов вместе с другим ответчиком - крупным отельером Андреем Марченко - получили два нежилых помещения и земельный участок в Ростове. В последующем они возвели там 10-этажную гостиницу "Marton Седова", говорилось в иске. Процесс активно освещали в СМИ.
Коровайко посчитал, что ответчики распространили сведения о его связи с преступным миром, а также о совместной коррупционной деятельности с судьей Верховного суда России Виктором Момотовым - бывшим председателем Совета судей Российской Федерации и обратился в Хамовнический суд Москвы с иском о защите чести и достоинства и о защите деловой репутации ЗАО "Концерн "Покровский".
Михаил Птицын - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Краснов назначил нового главу Совета судей
2 декабря, 10:16
 
ПроисшествияМоскваРостовВиктор МомотовРоссияРБК (медиагруппа)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала