Суд отправил под стражу экс-главу управления СБУ по Харьковской области

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Печерский районный суд города Киева отправил под стражу экс-главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Романа Дудина, сообщает в пятницу офис генерального прокурора.
Ранее в пятницу офис генпрокурора Украины сообщал, что Дудина задержали по обвинению в попытке захвата власти в регионе.
"Сегодня, 26 декабря 2025 года, Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал бывшему руководителю управления Службы безопасности Украины в Харьковской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 22 февраля 2026 включительно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
По данным прокуратуры, подозреваемый, занимая руководящую должность, в начале 2022 года якобы совершил действия, направленные на насильственный захват власти и захват здания госоргана. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.