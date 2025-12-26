Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под стражу экс-главу управления СБУ по Харьковской области - РИА Новости, 26.12.2025
18:50 26.12.2025 (обновлено: 18:51 26.12.2025)
Суд отправил под стражу экс-главу управления СБУ по Харьковской области
Суд отправил под стражу экс-главу управления СБУ по Харьковской области
в мире
украина
киев
харьковская область
служба безопасности украины
украина
киев
харьковская область
в мире, украина, киев, харьковская область, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Харьковская область, Служба безопасности Украины
Суд отправил под стражу экс-главу управления СБУ по Харьковской области

Суд на Украине отправил под стражу экс-главу харьковского управления СБУ Дудина

© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Печерский районный суд города Киева отправил под стражу экс-главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Романа Дудина, сообщает в пятницу офис генерального прокурора.
Ранее в пятницу офис генпрокурора Украины сообщал, что Дудина задержали по обвинению в попытке захвата власти в регионе.
"Сегодня, 26 декабря 2025 года, Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал бывшему руководителю управления Службы безопасности Украины в Харьковской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 22 февраля 2026 включительно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
По данным прокуратуры, подозреваемый, занимая руководящую должность, в начале 2022 года якобы совершил действия, направленные на насильственный захват власти и захват здания госоргана. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В миреУкраинаКиевХарьковская областьСлужба безопасности Украины
 
 
