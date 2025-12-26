https://ria.ru/20251226/sud-2064965161.html
Подростков, планировавших напасть на школу в Домодедово, отправили в СИЗО
Подростков, планировавших напасть на школу в Домодедово, отправили в СИЗО - РИА Новости, 26.12.2025
Подростков, планировавших напасть на школу в Домодедово, отправили в СИЗО
Домодедовский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО двух несовершеннолетних, планировавших нападение на школу и убийства учащихся с использованием ножей,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:31:00+03:00
2025-12-26T18:31:00+03:00
2025-12-26T20:03:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
городской округ домодедово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251222/kriminal-2062305984.html
https://ria.ru/20251226/perm-2064881691.html
московская область (подмосковье)
россия
городской округ домодедово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, городской округ домодедово
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Городской округ Домодедово
Подростков, планировавших напасть на школу в Домодедово, отправили в СИЗО
Суд отправил в СИЗО двух планировавших напасть на школу в Домодедово подростков
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Домодедовский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО двух несовершеннолетних, планировавших нападение на школу и убийства учащихся с использованием ножей, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, до 23 февраля 2026 года", — рассказали там.
По версии обвинения, подростки вступили в сговор для убийства неограниченного круга лиц, в том числе малолетних, с применением колюще-режущих предметов. Один из фигурантов учился в школе, на которую планировали напасть.
Они были подписаны на Telegram-каналы, распространяющие жестокие идеи и публикующие информацию о вооруженных нападениях на учебные заведения. По данным суда, помощи в организации преступления обвиняемые попросили у одного из подписчиков этих сообществ. Тот проконсультировал их и отправил посылки с ножами и топорами. Позже они должны были получить также пистолеты и патроны.