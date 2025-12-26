Подростков, планировавших напасть на школу в Домодедово, отправили в СИЗО

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Домодедовский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО двух несовершеннолетних, планировавших нападение на школу и убийства учащихся с использованием ножей, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, до 23 февраля 2026 года", — рассказали там.

По версии обвинения, подростки вступили в сговор для убийства неограниченного круга лиц, в том числе малолетних, с применением колюще-режущих предметов. Один из фигурантов учился в школе, на которую планировали напасть.