Подростков, планировавших напасть на школу в Домодедово, отправили в СИЗО - РИА Новости, 26.12.2025
18:31 26.12.2025 (обновлено: 20:03 26.12.2025)
Подростков, планировавших напасть на школу в Домодедово, отправили в СИЗО
Подростков, планировавших напасть на школу в Домодедово, отправили в СИЗО - РИА Новости, 26.12.2025
Подростков, планировавших напасть на школу в Домодедово, отправили в СИЗО
Домодедовский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО двух несовершеннолетних, планировавших нападение на школу и убийства учащихся с использованием ножей,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:31:00+03:00
2025-12-26T20:03:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
городской округ домодедово
московская область (подмосковье)
россия
городской округ домодедово
происшествия, московская область (подмосковье), россия, городской округ домодедово
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Городской округ Домодедово
Подростков, планировавших напасть на школу в Домодедово, отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО двух планировавших напасть на школу в Домодедово подростков

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Домодедовский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО двух несовершеннолетних, планировавших нападение на школу и убийства учащихся с использованием ножей, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, до 23 февраля 2026 года", — рассказали там.
По версии обвинения, подростки вступили в сговор для убийства неограниченного круга лиц, в том числе малолетних, с применением колюще-режущих предметов. Один из фигурантов учился в школе, на которую планировали напасть.
Они были подписаны на Telegram-каналы, распространяющие жестокие идеи и публикующие информацию о вооруженных нападениях на учебные заведения. По данным суда, помощи в организации преступления обвиняемые попросили у одного из подписчиков этих сообществ. Тот проконсультировал их и отправил посылки с ножами и топорами. Позже они должны были получить также пистолеты и патроны.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияГородской округ Домодедово
 
 
Заголовок открываемого материала