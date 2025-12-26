Суд приговорил водителя гидроцикла за гибель главврача больницы в Иваново

РЯЗАНЬ, 26 дек - РИА Новости. Суд назначил девять лет колонии общего режима водителю гидроцикла, по вине которого погибли исполняющий обязанности главного врача одной из ивановских больниц и его дочь, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее Западное МСУТ СК России сообщало о возбуждении уголовного дела по факту смертельного травмирования двух человек на гидроцикле в Ивановской области. По данным ведомства, вечером 9 августа мужчина, управляя гидроциклом, на котором находились два пассажира, столкнулся с опорой моста на реке Сунжа в поселке Каменка Вичугского района. В результате скончались пассажиры. Позднее ивановская городская клиническая больница №7 сообщила о гибели исполняющего обязанности главного врача Евгения Стулова и его дочери в результате несчастного случая. В правоохранительных структурах РИА Новости заявили, что именно Стулов и его дочь погибли в результате инцидента с гидроциклом.
"В Ивановской области вынесен приговор водителю гидроцикла, действия которого повлекли смерть двух пассажиров… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением специального права управления маломерными судами на срок 2,5 года", - говорится в сообщении Telegram-канале Западного МСУТ СК России.
Уточняется, что 48-летний водитель гидроцикла признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). По информации ведомства, в момент происшествия осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.
В МВД составили портрет среднестатистического пьяного водителя
8 октября, 08:37