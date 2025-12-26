Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил водителя гидроцикла за гибель главврача больницы в Иваново - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/sud-2064963855.html
Суд приговорил водителя гидроцикла за гибель главврача больницы в Иваново
Суд приговорил водителя гидроцикла за гибель главврача больницы в Иваново - РИА Новости, 26.12.2025
Суд приговорил водителя гидроцикла за гибель главврача больницы в Иваново
Суд назначил девять лет колонии общего режима водителю гидроцикла, по вине которого погибли исполняющий обязанности главного врача одной из ивановских больниц и РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:26:00+03:00
2025-12-26T18:26:00+03:00
происшествия
россия
ивановская область
каменка
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251016/sud-2048520775.html
https://ria.ru/20251008/voditel-2046984173.html
россия
ивановская область
каменка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ивановская область, каменка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ивановская область, Каменка, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд приговорил водителя гидроцикла за гибель главврача больницы в Иваново

Суд дал 9 лет водителю гидроцикла за гибель и.о. главврача ивановской больницы

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 26 дек - РИА Новости. Суд назначил девять лет колонии общего режима водителю гидроцикла, по вине которого погибли исполняющий обязанности главного врача одной из ивановских больниц и его дочь, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее Западное МСУТ СК России сообщало о возбуждении уголовного дела по факту смертельного травмирования двух человек на гидроцикле в Ивановской области. По данным ведомства, вечером 9 августа мужчина, управляя гидроциклом, на котором находились два пассажира, столкнулся с опорой моста на реке Сунжа в поселке Каменка Вичугского района. В результате скончались пассажиры. Позднее ивановская городская клиническая больница №7 сообщила о гибели исполняющего обязанности главного врача Евгения Стулова и его дочери в результате несчастного случая. В правоохранительных структурах РИА Новости заявили, что именно Стулов и его дочь погибли в результате инцидента с гидроциклом.
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения
16 октября, 05:14
"В Ивановской области вынесен приговор водителю гидроцикла, действия которого повлекли смерть двух пассажиров… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением специального права управления маломерными судами на срок 2,5 года", - говорится в сообщении Telegram-канале Западного МСУТ СК России.
Уточняется, что 48-летний водитель гидроцикла признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). По информации ведомства, в момент происшествия осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фрунзенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В МВД составили портрет среднестатистического пьяного водителя
8 октября, 08:37
 
ПроисшествияРоссияИвановская областьКаменкаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала