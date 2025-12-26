Суд приговорил водителя гидроцикла за гибель главврача больницы в Иваново

"В Ивановской области вынесен приговор водителю гидроцикла, действия которого повлекли смерть двух пассажиров… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением специального права управления маломерными судами на срок 2,5 года", - говорится в сообщении Telegram-канале Западного МСУТ СК России.