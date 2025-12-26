КС разъяснил, когда депутату грозит прекращение полномочий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Досрочное прекращение полномочий как мера ответственности депутатов за несоблюдение требований по урегулированию конфликта интересов грозит им только в случае существенного конфликта интересов, в том числе и дискредитирующего деятельность органов власти, постановил Конституционный суд (КС) России.

КС в пятницу принял постановление по делу о проверке конституционности ряда положений федерального закона "О противодействии коррупции", а также федеральных законов "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Как отмечается в релизе КС РФ , дело рассмотрено по запросу законодательного собрания Челябинской области , по оценке которого в судебной практике "сформировались взаимоисключающие подходы к пониманию и применению данных положений по вопросу урегулирования депутатами конфликта интересов при осуществлении ими полномочий путем голосования на заседаниях представительных органов власти".

В запросе указывается, что оспариваемые положения могут расцениваться как "освобождающие" депутатов от ответственности за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции. Это предоставляет им необоснованные преимущества перед иными должностными лицами "и в конечном итоге приводит к легализации неправомерных действий и решений", уточняется в релизе позиция автора запроса.

Как отметил Конституционный суд, предотвращение или урегулирование конфликта интересов как мера противодействия коррупции предусмотрена действующим законодательством как для сенаторов и депутатов Госдумы , так и для депутатов региональных парламентов и муниципальных депутатов.

Так, муниципальные депутаты, которым не запрещено совмещать этот статус с другими видами деятельности (кроме преподавательской, научной и творческой), по оценке КС РФ, "могут являться потенциально заинтересованными в инициировании и принятии тех или иных решений представительным органом муниципального образования исключительно к своей, а не муниципального сообщества, выгоде".

"Взаимосвязанные оспариваемые положения не могут расцениваться как противоречащие Конституции РФ. Они не исключают муниципального депутата, в том числе осуществляющего полномочия на непостоянной основе, из числа лиц, к которым применяются негативные последствия несоблюдения ими требований по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Иное толкование указанных законоположений не соответствовало бы Конституции РФ", – приводится в релизе позиция КС России.

Как указал Конституционный суд, при этом вывод о наличии конфликта интересов может быть сделан только на основе полной и объективной оценки всей совокупности фактических обстоятельств, свидетельствующих о наличии у депутата личной заинтересованности и использовании им своих полномочий и статуса.