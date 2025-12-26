Рейтинг@Mail.ru
КС разъяснил, когда депутату грозит прекращение полномочий - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/sud-2064957812.html
КС разъяснил, когда депутату грозит прекращение полномочий
КС разъяснил, когда депутату грозит прекращение полномочий - РИА Новости, 26.12.2025
КС разъяснил, когда депутату грозит прекращение полномочий
Досрочное прекращение полномочий как мера ответственности депутатов за несоблюдение требований по урегулированию конфликта интересов грозит им только в случае... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:03:00+03:00
2025-12-26T18:03:00+03:00
россия
челябинская область
госдума рф
конституционный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984601190_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_58e23d6f24695798fcfa4df97c69c9f5.jpg
https://ria.ru/20251218/barschevskiy-2062899450.html
https://ria.ru/20251212/er-2061702491.html
https://ria.ru/20250923/momotov--2043737292.html
https://ria.ru/20251211/putin-2061358754.html
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984601190_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_fbe0ecc643dff5cab189b92f0e291710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, челябинская область, госдума рф, конституционный суд рф
Россия, Челябинская область, Госдума РФ, Конституционный суд РФ
КС разъяснил, когда депутату грозит прекращение полномочий

КС: депутату грозит прекращение полномочий при существенном конфликте интересов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Досрочное прекращение полномочий как мера ответственности депутатов за несоблюдение требований по урегулированию конфликта интересов грозит им только в случае существенного конфликта интересов, в том числе и дискредитирующего деятельность органов власти, постановил Конституционный суд (КС) России.
КС в пятницу принял постановление по делу о проверке конституционности ряда положений федерального закона "О противодействии коррупции", а также федеральных законов "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Михаил Барщевский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Барщевский покинул пост полпреда правительства в Конституционном суде
18 декабря, 13:08
Как отмечается в релизе КС РФ, дело рассмотрено по запросу законодательного собрания Челябинской области, по оценке которого в судебной практике "сформировались взаимоисключающие подходы к пониманию и применению данных положений по вопросу урегулирования депутатами конфликта интересов при осуществлении ими полномочий путем голосования на заседаниях представительных органов власти".
В запросе указывается, что оспариваемые положения могут расцениваться как "освобождающие" депутатов от ответственности за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции. Это предоставляет им необоснованные преимущества перед иными должностными лицами "и в конечном итоге приводит к легализации неправомерных действий и решений", уточняется в релизе позиция автора запроса.
Как отметил Конституционный суд, предотвращение или урегулирование конфликта интересов как мера противодействия коррупции предусмотрена действующим законодательством как для сенаторов и депутатов Госдумы, так и для депутатов региональных парламентов и муниципальных депутатов.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ЕР предложила кандидатуру для замещения мандата экс-депутата Вороновского
12 декабря, 16:28
Так, муниципальные депутаты, которым не запрещено совмещать этот статус с другими видами деятельности (кроме преподавательской, научной и творческой), по оценке КС РФ, "могут являться потенциально заинтересованными в инициировании и принятии тех или иных решений представительным органом муниципального образования исключительно к своей, а не муниципального сообщества, выгоде".
"Взаимосвязанные оспариваемые положения не могут расцениваться как противоречащие Конституции РФ. Они не исключают муниципального депутата, в том числе осуществляющего полномочия на непостоянной основе, из числа лиц, к которым применяются негативные последствия несоблюдения ими требований по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Иное толкование указанных законоположений не соответствовало бы Конституции РФ", – приводится в релизе позиция КС России.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Источник: Момотов использовал неприкосновенность судьи для обогащения
23 сентября, 13:31
Как указал Конституционный суд, при этом вывод о наличии конфликта интересов может быть сделан только на основе полной и объективной оценки всей совокупности фактических обстоятельств, свидетельствующих о наличии у депутата личной заинтересованности и использовании им своих полномочий и статуса.
"Досрочное прекращение полномочий депутата представительного органа муниципального образования в связи с несоблюдением требований по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является лишь одной из возможных мер его ответственности за соответствующее нарушение... применяемой в случае существенного конфликта интересов, в том числе дискредитирующего деятельность органов публичной власти, или совершения данного нарушения в системе иных деяний коррупционной направленности", – заключается в постановлении Конституционного суда РФ.
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин рассказал о темах обращений россиян в Конституционный суд
11 декабря, 13:25
 
РоссияЧелябинская областьГосдума РФКонституционный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала