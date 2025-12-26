Приговоренного в Финляндии Тордена разместят в одиночной камере

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе, после перевода в другую тюрьму разместят в одиночной камере, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки.

В ноябре посольство обратилось в МИД Финляндии и финскую службу исполнения наказаний по вопросу соблюдения прав и улучшения условий содержания россиянина. Посольство сообщило в пятницу, что после несколько дней назад Тордена перевели в тюрьму города Риихимяки.

"В самое ближайшее время, как ожидается, он после пребывания в карантинной пересылочной зоне тюрьмы будет размещен в обычной одиночной камере с должными условиями содержания, в том числе с учетом необходимости подготовки россиянина к предстоящим судебным заседаниям", - сообщили в дипмиссии.

Консульские сотрудники российского посольства 5 ноября посетили Тордена в тюрьме города Турку . Посольство РФ Хельсинки сообщало РИА Новости, что к россиянину применялся режим изолятора, у него были изъяты личные вещи, сокращено время прогулок, ограничена возможность заниматься спортом.

Окружной суд Хельсинки 14 марта признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Торден отрицает вину.

Ранее посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза.

Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине , когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР ЛНР . По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых.