Приговоренного в Финляндии Тордена разместят в одиночной камере
Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе, после перевода в... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:04:00+03:00
2025-12-26T16:04:00+03:00
2025-12-26T16:04:00+03:00
в мире
финляндия
хельсинки
донбасс
воислав торден (ян петровский)
специальная военная операция на украине
финляндия
хельсинки
донбасс
В мире, Финляндия, Хельсинки, Донбасс, Воислав Торден (Ян Петровский), Специальная военная операция на Украине
Осужденного в Финляндии россиянина Тордена разместят в одиночной камере
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе, после перевода в другую тюрьму разместят в одиночной камере, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки.
В ноябре посольство обратилось в МИД Финляндии
и финскую службу исполнения наказаний по вопросу соблюдения прав и улучшения условий содержания россиянина. Посольство сообщило в пятницу, что после несколько дней назад Тордена
перевели в тюрьму города Риихимяки.
"В самое ближайшее время, как ожидается, он после пребывания в карантинной пересылочной зоне тюрьмы будет размещен в обычной одиночной камере с должными условиями содержания, в том числе с учетом необходимости подготовки россиянина к предстоящим судебным заседаниям", - сообщили в дипмиссии.
Консульские сотрудники российского посольства 5 ноября посетили Тордена в тюрьме города Турку
. Посольство РФ
в Хельсинки
сообщало РИА Новости, что к россиянину применялся режим изолятора, у него были изъяты личные вещи, сокращено время прогулок, ограничена возможность заниматься спортом.
Окружной суд Хельсинки 14 марта признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе
в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Торден отрицает вину.
Ранее посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза.
Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине
, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР
и ЛНР
. По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых.
Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.