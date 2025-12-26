Апелляционный процесс по делу россиянина Тордена начнется 9 января

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Апелляционный процесс по делу россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе, начнется в Хельсинки 9 января, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки.

"Апелляционный процесс в суде второй инстанции начнется в Хельсинки 9 января будущего года. На нем будут присутствовать представители посольства", - сообщили в дипмиссии.

Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.