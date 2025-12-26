Экс-сотрудника МИД приговорили к 12 годам за госизмену

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник МИД РФ Арсений Коновалов, передавший секретные сведения американской разведке во время командировки в США, приговорен к 12 годам за госизмену, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Московский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину РФ Коновалову Арсению Сергеевичу, 1987 года рождения, задержанному сотрудниками ФСБ России в марте 2024 года за сотрудничество с иностранными спецслужбами... Решением суда Коновалов А.С. признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
© ФСБ РоссииБывший сотрудник МИД РФ Арсений Коновалов
Бывший сотрудник МИД РФ Арсений Коновалов. Архивное фото
Установлено, что Коновалов, будучи сотрудником МИД России, "в период пребывания в долгосрочной заграничной командировке на территории США за денежное вознаграждение инициативно передал американской разведке ставшие известные ему по службе секретные сведения".
Подчеркивается, что следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о госизмене.
Приговор в законную силу не вступил.