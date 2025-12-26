Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудника МИД приговорили к 12 годам за госизмену
15:42 26.12.2025 (обновлено: 16:28 26.12.2025)
Экс-сотрудника МИД приговорили к 12 годам за госизмену
происшествия
россия
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский городской суд
россия
сша
происшествия, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд
Происшествия, Россия, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский городской суд
Экс-сотрудника МИД приговорили к 12 годам за госизмену

© ФСБ РоссииБывший сотрудник МИД РФ Арсений Коновалов
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник МИД РФ Арсений Коновалов, передавший секретные сведения американской разведке во время командировки в США, приговорен к 12 годам за госизмену, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Московский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину РФ Коновалову Арсению Сергеевичу, 1987 года рождения, задержанному сотрудниками ФСБ России в марте 2024 года за сотрудничество с иностранными спецслужбами... Решением суда Коновалов А.С. признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
© ФСБ РоссииБывший сотрудник МИД РФ Арсений Коновалов
Установлено, что Коновалов, будучи сотрудником МИД России, "в период пребывания в долгосрочной заграничной командировке на территории США за денежное вознаграждение инициативно передал американской разведке ставшие известные ему по службе секретные сведения".
Подчеркивается, что следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о госизмене.
Приговор в законную силу не вступил.
