Иск Бони к невесте Лепса передали в Замоскворецкий суд

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы передал иск блогера Виктории Бони о защите чести и достоинства к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе в Замоскворецкий суд столицы из-за нарушения правил подсудности, указано в официальных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.