Иск Бони к невесте Лепса передали в Замоскворецкий суд

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы передал иск блогера Виктории Бони о защите чести и достоинства к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе в Замоскворецкий суд столицы из-за нарушения правил подсудности, указано в официальных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Поскольку данное гражданское дело было принято к производству с нарушением правил подсудности, его надлежит передать для рассмотрения по подсудности в Замоскворецкий районный суд города Москвы по месту жительства ответчика", - сообщается в документах.
На заседание, которое ранее состоялось в Кузьминском суде, ни одна из сторон не явилась.
В исковом заявлении указано, что Киба "распространила 1 июля этого года в социальной сети ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца".
Сумма исковых требований не сообщается.
