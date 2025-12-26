Рейтинг@Mail.ru
Торговец из Чувашии, заставивший детей умыться зеленкой, получил срок
15:06 26.12.2025
Торговец из Чувашии, заставивший детей умыться зеленкой, получил срок
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек – РИА Новости. Предприниматель из Чувашии, который вывез в безлюдное место двух подростков и заставил их умыться зеленкой якобы за кражу ими фруктов, приговорен к 2,5 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что вечером 30 июля 44-летний предприниматель, находясь на рынке в городе Ядрине, узнал о попытке кражи мандаринов с его торговой точки двумя подростками 12 и 13 лет. В целях их наказания фигурант, угрожая применением насилия, посадил брата и сестру в свою машину, отвез их в безлюдное место на расстояние около 2 километров от территории рынка и заставил их умыться зеленкой. Все происходящее записывалось на мобильный телефон дочерью подсудимого. Затем злоумышленник уехал с места происшествия, а дети были вынуждены самостоятельно добираться до дома.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о похищении (статья 126 УК РФ) и самоуправстве (статья 330 УК РФ).
"Подсудимый свою вину признал частично, не отрицая факт самоуправства с его стороны, он был не согласен с предъявленным ему фактом похищения детей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, по иску прокуратуры с осужденного в пользу потерпевших взыскано 400 тысяч рублей.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Москвича осудили за попытку перепродать украденные "Сникерсы"
23 марта, 07:50
 
