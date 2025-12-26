Жителя Омска насильно напоили и оставили умирать на морозе без одежды

ОМСК, 25 дек - РИА Новости. Трое жителей Омска похитили мужчину, избивали его и требовали денег, а потом насильно напоили и вывезли в бессознательном состоянии без верхней одежды на кладбище, где он умер от холода, теперь им грозит до 20 лет за решеткой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.