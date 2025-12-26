Рейтинг@Mail.ru
Жителя Омска насильно напоили и оставили умирать на морозе без одежды - РИА Новости, 26.12.2025
15:00 26.12.2025
Жителя Омска насильно напоили и оставили умирать на морозе без одежды
Жителя Омска насильно напоили и оставили умирать на морозе без одежды - РИА Новости, 26.12.2025
Жителя Омска насильно напоили и оставили умирать на морозе без одежды
Трое жителей Омска похитили мужчину, избивали его и требовали денег, а потом насильно напоили и вывезли в бессознательном состоянии без верхней одежды на... РИА Новости, 26.12.2025
происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Омска насильно напоили и оставили умирать на морозе без одежды

Жителя Омска напоили и оставили умирать на морозе без одежды на кладбище

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
ОМСК, 25 дек - РИА Новости. Трое жителей Омска похитили мужчину, избивали его и требовали денег, а потом насильно напоили и вывезли в бессознательном состоянии без верхней одежды на кладбище, где он умер от холода, теперь им грозит до 20 лет за решеткой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
По информации пресс-службы, в поисках 39-летнего брата в полицию обратилась жительница Омска. По версии следствия, 20 ноября у гостиницы в Омске трое подозреваемых силой усадили в автомобиль мужчину и отвезли в гараж, где стали избивать и требовать с него 300 тысяч.
"Далее... фигуранты насильно привели потерпевшего в состояние алкогольного опьянения, после чего вывезли на кладбище и, понимая, что потерпевший находится без сознания и без верхней одежды, оставили его умирать. Смерть потерпевшего наступила от острого переохлаждения организма. На следующий день подозреваемые вывезли тело в лесополосу в пригороде Омска и закопали", – говорится в сообщении.
Отмечается, что было возбуждено уголовное дело о похищении и убийстве человека (статьи 105, 126 УК РФ), подозреваемым предъявили обвинение и арестовали. По данным ведомства, один из похитителей сознался в преступлении и показал место захоронения. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Омске женщину убил бездомный, которого она приютила
ПроисшествияОмскРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
