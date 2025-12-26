https://ria.ru/20251226/sud-2064900070.html
Жителя Омска насильно напоили и оставили умирать на морозе без одежды
Жителя Омска насильно напоили и оставили умирать на морозе без одежды - РИА Новости, 26.12.2025
Жителя Омска насильно напоили и оставили умирать на морозе без одежды
Трое жителей Омска похитили мужчину, избивали его и требовали денег, а потом насильно напоили и вывезли в бессознательном состоянии без верхней одежды на... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:00:00+03:00
2025-12-26T15:00:00+03:00
2025-12-26T15:00:00+03:00
происшествия
омск
россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20251121/omsk-2056563141.html
омск
россия
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
Жителя Омска насильно напоили и оставили умирать на морозе без одежды
Жителя Омска напоили и оставили умирать на морозе без одежды на кладбище
ОМСК, 25 дек - РИА Новости. Трое жителей Омска похитили мужчину, избивали его и требовали денег, а потом насильно напоили и вывезли в бессознательном состоянии без верхней одежды на кладбище, где он умер от холода, теперь им грозит до 20 лет за решеткой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
По информации пресс-службы, в поисках 39-летнего брата в полицию обратилась жительница Омска
. По версии следствия, 20 ноября у гостиницы в Омске трое подозреваемых силой усадили в автомобиль мужчину и отвезли в гараж, где стали избивать и требовать с него 300 тысяч.
"Далее... фигуранты насильно привели потерпевшего в состояние алкогольного опьянения, после чего вывезли на кладбище и, понимая, что потерпевший находится без сознания и без верхней одежды, оставили его умирать. Смерть потерпевшего наступила от острого переохлаждения организма. На следующий день подозреваемые вывезли тело в лесополосу в пригороде Омска и закопали", – говорится в сообщении.
Отмечается, что было возбуждено уголовное дело о похищении и убийстве человека (статьи 105, 126 УК РФ
), подозреваемым предъявили обвинение и арестовали. По данным ведомства, один из похитителей сознался в преступлении и показал место захоронения. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.