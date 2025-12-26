Житель Мурманской области получил 18 лет за госизмену

МУРМАНСК, 26 дек – РИА Новости. Суд Карелии приговорил жителя Мурманской области, который обвинялся в госизмене и покушении на диверсию, к 18 годам лишения свободы, сообщила прокуратура республики.

Сообщается, что Верховный суд республики Карелия вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Мурманской области Владимира Кокловского. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), чч. 1 и 3 ст. 30, пп. "б", "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии и покушение на диверсию).

Как установили в суде, с апреля по май 2024 года мужчина, желая заработать, вступил в переписку с представителями украинских служб и договорился с ними о сотрудничестве. "По их указанию подсудимый приехал на автомобиле в город Петрозаводск республики Карелия, где собрал и передал иностранным спецслужбам сведения о расположении предметов охраны и обороны аэродрома", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, по заданию куратора мужчина должен был осуществить поджог военной авиационной техники в республике Карелия и двух релейных шкафов на участке железнодорожных путей в Мурманской области. Для этого он приобрел необходимые материалы для изготовления зажигательных устройств.