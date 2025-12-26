https://ria.ru/20251226/sud-2064894971.html
Житель Мурманской области получил 18 лет за госизмену
Житель Мурманской области получил 18 лет за госизмену - РИА Новости, 26.12.2025
Житель Мурманской области получил 18 лет за госизмену
Суд Карелии приговорил жителя Мурманской области, который обвинялся в госизмене и покушении на диверсию, к 18 годам лишения свободы, сообщила прокуратура... РИА Новости, 26.12.2025
Житель Мурманской области получил 18 лет за госизмену
МУРМАНСК, 26 дек – РИА Новости. Суд Карелии приговорил жителя Мурманской области, который обвинялся в госизмене и покушении на диверсию, к 18 годам лишения свободы, сообщила прокуратура республики.
Сообщается, что Верховный суд республики Карелия
вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Мурманской области
Владимира Кокловского. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ
(государственная измена), чч. 1 и 3 ст. 30, пп. "б", "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии и покушение на диверсию).
Как установили в суде, с апреля по май 2024 года мужчина, желая заработать, вступил в переписку с представителями украинских служб и договорился с ними о сотрудничестве. "По их указанию подсудимый приехал на автомобиле в город Петрозаводск
республики Карелия, где собрал и передал иностранным спецслужбам сведения о расположении предметов охраны и обороны аэродрома", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, по заданию куратора мужчина должен был осуществить поджог военной авиационной техники в республике Карелия и двух релейных шкафов на участке железнодорожных путей в Мурманской области. Для этого он приобрел необходимые материалы для изготовления зажигательных устройств.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд конфисковал автомобиль осужденного в доход государства", - сообщили в прокуратуре.