Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн попросил исключить из ЕР супругу осужденного курского экс-депутата - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/sud-2064872863.html
Хинштейн попросил исключить из ЕР супругу осужденного курского экс-депутата
Хинштейн попросил исключить из ЕР супругу осужденного курского экс-депутата - РИА Новости, 26.12.2025
Хинштейн попросил исключить из ЕР супругу осужденного курского экс-депутата
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попросил коллег из реготделения партии "Единая Россия" рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:12:00+03:00
2025-12-26T14:12:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012561837_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_58fa1f8352614468014ef4eacad871b2.jpg
https://ria.ru/20251221/fortifikatsii-2063603602.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012561837_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_01c6ceb376a9f1143f6e6cbd4ffbd03f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, александр хинштейн, единая россия
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Единая Россия
Хинштейн попросил исключить из ЕР супругу осужденного курского экс-депутата

Хинштейн попросил исключить из ЕР супругу курского экс-депутата Васильева

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЭкс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попросил коллег из реготделения партии "Единая Россия" рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции супруги осужденного за хищения экс-депутата облдумы Максима Васильева.
Ранее обвиняемому в хищениях бюджетных средств при строительстве фортификаций в курском приграничье экс-депутату курской облдумы Максиму Васильеву суд назначил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, передавал корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Справедливость восторжествовала. Сегодня Ленинский районный суд приговорил экс-депутата Курской облдумы Максима Васильева к 5,5 годам лишения свободы по делу о хищениях на фортификациях. Иск о взыскании с него свыше 152 миллионов рублей удовлетворён в полном объеме", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что поддерживает приговор суда.
"Также попросил коллег из реготделения "Единой России" рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции партии супруги осуждённого - депутата Курского горсобрания Светланы Васильевой, которая активно поддерживала мужа, пытаясь "прикрыть" его перед законом. Каждый делает свой выбор", - добавил глава региона.
По его словам, никто не уйдёт от правосудия.
"Рассчитываю, что и другие виновные в хищении средств, которые должны были идти на нашу оборону, понесут заслуженное наказание. В том числе и те, кто ещё только "ждёт" встречи с "товарищем майором", - отметил Хинштейн.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Появились подробности дела о хищении на фортификациях в Брянской области
21 декабря, 08:27
 
ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала