Хинштейн попросил исключить из ЕР супругу осужденного курского экс-депутата

КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попросил коллег из реготделения партии "Единая Россия" рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции супруги осужденного за хищения экс-депутата облдумы Максима Васильева.

Ранее обвиняемому в хищениях бюджетных средств при строительстве фортификаций в курском приграничье экс-депутату курской облдумы Максиму Васильеву суд назначил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, передавал корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Справедливость восторжествовала. Сегодня Ленинский районный суд приговорил экс-депутата Курской облдумы Максима Васильева к 5,5 годам лишения свободы по делу о хищениях на фортификациях. Иск о взыскании с него свыше 152 миллионов рублей удовлетворён в полном объеме", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что поддерживает приговор суда.

"Также попросил коллег из реготделения " Единой России " рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции партии супруги осуждённого - депутата Курского горсобрания Светланы Васильевой, которая активно поддерживала мужа, пытаясь "прикрыть" его перед законом. Каждый делает свой выбор", - добавил глава региона.

По его словам, никто не уйдёт от правосудия.