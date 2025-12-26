https://ria.ru/20251226/sud-2064872863.html
Хинштейн попросил исключить из ЕР супругу осужденного курского экс-депутата
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попросил коллег из реготделения партии "Единая Россия" рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции РИА Новости, 26.12.2025
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Единая Россия
Хинштейн попросил исключить из ЕР супругу курского экс-депутата Васильева
КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попросил коллег из реготделения партии "Единая Россия" рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции супруги осужденного за хищения экс-депутата облдумы Максима Васильева.
Ранее обвиняемому в хищениях бюджетных средств при строительстве фортификаций в курском приграничье экс-депутату курской облдумы Максиму Васильеву суд назначил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, передавал корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Справедливость восторжествовала. Сегодня Ленинский районный суд приговорил экс-депутата Курской облдумы Максима Васильева к 5,5 годам лишения свободы по делу о хищениях на фортификациях. Иск о взыскании с него свыше 152 миллионов рублей удовлетворён в полном объеме", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале.
Он добавил, что поддерживает приговор суда.
"Также попросил коллег из реготделения "Единой России
" рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции партии супруги осуждённого - депутата Курского горсобрания Светланы Васильевой, которая активно поддерживала мужа, пытаясь "прикрыть" его перед законом. Каждый делает свой выбор", - добавил глава региона.
По его словам, никто не уйдёт от правосудия.
"Рассчитываю, что и другие виновные в хищении средств, которые должны были идти на нашу оборону, понесут заслуженное наказание. В том числе и те, кто ещё только "ждёт" встречи с "товарищем майором", - отметил Хинштейн.