В Сочи будут судить задержанного за убийство 20-летней давности

КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Мужчину, задержанного за изнасилование и убийство девушки, которая летом 2004 года приехала отдохнуть в Сочи и была задушена своим платьем, ждет суд, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю.
О его задержании и предъявлении обвинения по пункту "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера) ведомство сообщало 3 декабря.
"В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, совершившего убийство и преступления против половой неприкосновенности девушки более 20 лет назад… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
По версии следствия, ночью 24 августа 2004 года на тот момент 21-летний фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, познакомился в Адлерском районе Сочи с 19-летней девушкой из Нижнего Новгорода, которая находилась там на отдыхе. Через некоторое время обвиняемый отвел девушку в безлюдное место, где избил и надругался над ней, после чего, чтобы скрыть свои деяния, задушил фрагментом ее же платья.
Изобличить его помогли совпадения с ДНК-профилем биологического материала фигуранта, который ранее отбывал наказание за аналогичное преступление, 43-летнего мужчину задержали на территории Абинского района Кубани. Он "сознался в причастности к совершению преступлений, а также подтвердил свои показания при проведении следственных действий", отметили в СК, находится в СИЗО.
