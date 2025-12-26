В Сочи будут судить задержанного за убийство 20-летней давности

КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Мужчину, задержанного за изнасилование и убийство девушки, которая летом 2004 года приехала отдохнуть в Сочи и была задушена своим платьем, ждет суд, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю.