В Сочи будут судить задержанного за убийство 20-летней давности
14:09 26.12.2025 (обновлено: 14:17 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/sud-2064871350.html
В Сочи будут судить задержанного за убийство 20-летней давности
Мужчину, задержанного за изнасилование и убийство девушки, которая летом 2004 года приехала отдохнуть в Сочи и была задушена своим платьем, ждет суд, сообщили в РИА Новости, 26.12.2025
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Наручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Мужчину, задержанного за изнасилование и убийство девушки, которая летом 2004 года приехала отдохнуть в Сочи и была задушена своим платьем, ждет суд, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю.
О его задержании и предъявлении обвинения по пункту "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера) ведомство сообщало 3 декабря.
Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, совершившего убийство и преступления против половой неприкосновенности девушки более 20 лет назад… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
По версии следствия, ночью 24 августа 2004 года на тот момент 21-летний фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, познакомился в Адлерском районе Сочи с 19-летней девушкой из Нижнего Новгорода, которая находилась там на отдыхе. Через некоторое время обвиняемый отвел девушку в безлюдное место, где избил и надругался над ней, после чего, чтобы скрыть свои деяния, задушил фрагментом ее же платья.
Изобличить его помогли совпадения с ДНК-профилем биологического материала фигуранта, который ранее отбывал наказание за аналогичное преступление, 43-летнего мужчину задержали на территории Абинского района Кубани. Он "сознался в причастности к совершению преступлений, а также подтвердил свои показания при проведении следственных действий", отметили в СК, находится в СИЗО.
