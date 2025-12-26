Суд оставил в силе арест бывшего свердловского вице-губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Челябинский областной суд отклонил жалобу на продление ареста до 15 февраля бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.

"Оставлено решение без изменения", – сказали в суде на вопрос об итогах апелляции по продлению ареста Чемезову.

В начале декабря адвокат Чемезова Мария Кирилова рассказывала РИА Новости, что в администрацию СИЗО №7 в Челябинской области было направлено ходатайство о производстве освидетельствования Чемезова для установления факта невозможности его дальнейшего содержания под стражей, так как "его здоровье ухудшается". По итогам медицинского освидетельствования, у Чемезова имеются признаки рецидива серьезного заболевания, отмечала защита. В результате чего потребуется специальное лечение, которое невозможно реализовать в условиях СИЗО, подчеркивала Кирилова.

Кроме того, защита опровергла появившиеся сведения о якобы проверке Чемезова на предмет дачи взяток правоохранителям, заявив, что о таких подозрениях следствие не говорило, а бывшему вице-губернатору эти подозрения не предъявлялись.

Центральный районный суд Челябинска 13 ноября продлил Чемезову до 15 февраля срок содержания под стражей. Как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, на процессе Чемезов говорил, что у него четверо несовершеннолетних детей, а так как его жена находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то "их некому водить в школу". Ранее его перевезли из СИЗО Екатеринбурга в следственный изолятор Челябинска.

