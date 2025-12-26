Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе арест бывшего свердловского вице-губернатора
12:44 26.12.2025 (обновлено: 16:13 26.12.2025)
Суд оставил в силе арест бывшего свердловского вице-губернатора
Суд оставил в силе арест бывшего свердловского вице-губернатора - РИА Новости, 26.12.2025
Суд оставил в силе арест бывшего свердловского вице-губернатора
Челябинский областной суд отклонил жалобу на продление ареста до 15 февраля бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову по делу о мошенничестве РИА Новости, 26.12.2025
происшествия, свердловская область, челябинский областной суд, алексей бобров, екатеринбург, челябинск
Происшествия, Свердловская область, Челябинский областной суд, Алексей Бобров, Екатеринбург, Челябинск
Суд оставил в силе арест бывшего свердловского вице-губернатора

Суд оставил в силе арест свердловскому экс-вице-губернатору Чемезову

Олег Чемезов
Олег Чемезов
© Фото : Свердловская область/Telegram
Олег Чемезов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Челябинский областной суд отклонил жалобу на продление ареста до 15 февраля бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Оставлено решение без изменения", – сказали в суде на вопрос об итогах апелляции по продлению ареста Чемезову.
В начале декабря адвокат Чемезова Мария Кирилова рассказывала РИА Новости, что в администрацию СИЗО №7 в Челябинской области было направлено ходатайство о производстве освидетельствования Чемезова для установления факта невозможности его дальнейшего содержания под стражей, так как "его здоровье ухудшается". По итогам медицинского освидетельствования, у Чемезова имеются признаки рецидива серьезного заболевания, отмечала защита. В результате чего потребуется специальное лечение, которое невозможно реализовать в условиях СИЗО, подчеркивала Кирилова.
Кроме того, защита опровергла появившиеся сведения о якобы проверке Чемезова на предмет дачи взяток правоохранителям, заявив, что о таких подозрениях следствие не говорило, а бывшему вице-губернатору эти подозрения не предъявлялись.
Центральный районный суд Челябинска 13 ноября продлил Чемезову до 15 февраля срок содержания под стражей. Как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, на процессе Чемезов говорил, что у него четверо несовершеннолетних детей, а так как его жена находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то "их некому водить в школу". Ранее его перевезли из СИЗО Екатеринбурга в следственный изолятор Челябинска.
Чемезов проходит по одному делу с бизнесменом, экс-бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК" – дочерняя компания АО "Облкоммунэнерго", входящая в "Корпорацию СТС"). Им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством. Вины никто из них не признает. Под домашним арестом находится и гражданская супруга Чемезова, Ирина, обвиняемая в мошенничестве, ее дело уже поступило в суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, а процесс начнется 29 декабря.
