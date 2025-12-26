Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно приговорил основательницу Meduza* Тимченко** к пяти годам
12:28 26.12.2025
Суд заочно приговорил основательницу Meduza* Тимченко** к пяти годам
Суд заочно приговорил основательницу Meduza* Тимченко** к пяти годам
Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил к 5 годам колонии основательницу издания Meduza* (включено в реестр иноагентов и признано нежелательной организацией
Суд заочно приговорил основательницу Meduza* Тимченко** к пяти годам

Суд в Москве заочно приговорил основательницу Meduza Тимченко к пяти годам

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил к 5 годам колонии основательницу издания Meduza* (включено в реестр иноагентов и признано нежелательной организацией в РФ) Галину Тимченко** (иноагент) по делу об организации деятельности нежелательной организации, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Тимченко** заочно приговорили к 5 годам лишения свободы с запретом 5 лет занимать руководящие должности", - сказал собеседник.
Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что завершено расследование дела Тимченко**, обвиняемой в организации деятельности нежелательной организации.
Как установило следствие, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко** опубликовала в интернете видеозаписи для вовлечения граждан в деятельность организации, признанной нежелательной на территории России, а также для формирования протестных настроений. Она объявлена в международный розыск. По ходатайству следствия Тимченко** заочно арестована в РФ.
Как уточнила столичная прокуратура, 63-летняя Тимченко**, будучи привлеченной к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации Limited Liability Company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза", Латвия), в отношении которой Генпрокуратурой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ, из-за рубежа "продолжает совершать действия, направленные на продолжение функционирования указанной организации".
"Кроме того, она осуществляет распространение на страницах в одном из видеохостингов информационных материалов, затрагивающих различные события, происходящие в Российской Федерации", - добавили в надзорном ведомстве.
В 2024 году Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Тимченко** проживает за пределами России.
* признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией
** физическое лицо, выполняющее функцию иноагента
