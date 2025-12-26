Рейтинг@Mail.ru
11:45 26.12.2025
Курский экс-депутат Васильев намерен обжаловать приговор
Курский экс-депутат Васильев намерен обжаловать приговор
Осуждённый на 5,5 лет за хищения на курских фортификациях экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев заявил РИА Новости, что планирует обжаловать приговор.
происшествия, курская область, курская областная дума
Происшествия, Курская область, Курская областная Дума
Курский экс-депутат Васильев намерен обжаловать приговор

РИА Новости: курский экс-депутат Васильев намерен обжаловать приговор

КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Осуждённый на 5,5 лет за хищения на курских фортификациях экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев заявил РИА Новости, что планирует обжаловать приговор.
"Ещё не знаю... Будем обжаловать", - ответил Васильев корреспонденту РИА Новости на просьбу прокомментировать приговор.
Световая информационная панель во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Курске рассказали, куда расходовались средства на фортификации
10 декабря, 23:39
 
ПроисшествияКурская областьКурская областная Дума
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
