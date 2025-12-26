https://ria.ru/20251226/sud-2064816817.html
Курский экс-депутат Васильев намерен обжаловать приговор
Осуждённый на 5,5 лет за хищения на курских фортификациях экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев заявил РИА Новости, что планирует обжаловать приговор. РИА Новости, 26.12.2025
