Суд взыскал с экс-депутата курской облдумы Васильева 152 миллиона рублей
Суд взыскал с экс-депутата курской облдумы Васильева 152 миллиона рублей - РИА Новости, 26.12.2025
Суд взыскал с экс-депутата курской облдумы Васильева 152 миллиона рублей
Иск о солидарном взыскании более 152 миллионов рублей с осужденного за хищения на фортификациях экс-депутата Курской облдумы Максима Васильева удовлетворен в... РИА Новости, 26.12.2025
курская область
происшествия
курск
Новости
ru-RU
