В ДНР обезвредили мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в магазине
В ДНР обезвредили мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в магазине
В Донецке обезвредили мужчину, устроившего стрельбу в супермаркете, сообщило МВД по ДНР. РИА Новости, 26.12.2025
В ДНР обезвредили мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в магазине
Момент стрельбы из автомата в супермаркете в Донецке попал на камеры наблюдения