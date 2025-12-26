Рейтинг@Mail.ru
В ДНР обезвредили мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в магазине
14:44 26.12.2025 (обновлено: 15:54 26.12.2025)
В ДНР обезвредили мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в магазине
В ДНР обезвредили мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в магазине - РИА Новости, 26.12.2025
В ДНР обезвредили мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в магазине
В Донецке обезвредили мужчину, устроившего стрельбу в супермаркете, сообщило МВД по ДНР. РИА Новости, 26.12.2025
донецкая народная республика
донецк
петровский район
денис пушилин
донецкая народная республика
донецк
петровский район
Стрельба в супермаркете Донецка
Мужчина устроил беспорядочную стрельбу в супермаркете Донецка – его обезвредили полицейские. Их представили к госнаграде – медали "3а храбрость".
донецкая народная республика, донецк, петровский район, денис пушилин, происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, Денис Пушилин, Происшествия
В ДНР обезвредили мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в магазине

Момент стрельбы из автомата в супермаркете в Донецке попал на камеры наблюдения

ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. В Донецке обезвредили мужчину, устроившего стрельбу в супермаркете, сообщило МВД по ДНР.
"Сотрудники МВД по ДНР оперативно обезвредили вооруженного мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в одном из супермаркетов Петровского района столицы республики", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Это произошло накануне вечером. В дежурную часть проступило сообщение о том, что в одном из магазинов человек с автоматом "производит хаотические выстрелы" и мог захватить заложников. На место прибыли полицейские, которые выяснили, что мужчина продолжает стрелять, и решили его обезвредить. Для этого они применили табельное оружие и после предупредительного выстрела задержали стрелявшего. У него изъяли автомат АК-47. При этом никто не пострадал.
Отличившихся полицейских глава республики Денис Пушилин представил к медали "3а храбрость".
Донецкая Народная РеспубликаДонецкПетровский районДенис ПушилинПроисшествия
 
 
