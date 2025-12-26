Бензин Аи-95 на бирже подешевел за неделю почти на пять процентов

Летнее дизельное топливо подешевело за неделю на 3,79%, при этом за пятницу оно подорожало - на 0,78%, до 54 477 рублей за тонну. В то же время цена на межсезонный сорт увеличилась с прошлой пятницы на 0,96%, а за торговый день - на 0,01%, до 53 630 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо за торговую неделю подорожало на 3,11%, а за день подешевело на 0,41%, до 62 275 рублей за тонну.