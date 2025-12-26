Задержанная за попытку теракта в Ставрополе переносила бомбу в рюкзаке

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Задержанная за попытку совершения теракта в Ставрополе переносила взрывное устройство в рюкзаке, следует из опубликованного ФСБ России видео.

На опубликованных кадрах видно, что женщина бросает свой рюкзак на землю и, поднимая руки вверх, отходит к стене под наблюдением оперативников. Далее на кадрах показан открытый рюкзак, в котором находились элементы взрывного устройства.