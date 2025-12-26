Рейтинг@Mail.ru
11:01 26.12.2025 (обновлено: 12:27 26.12.2025)
Задержанная за попытку теракта в Ставрополе переносила бомбу в рюкзаке
происшествия, ставрополь, россия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ставрополь, Россия, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанная за попытку теракта в Ставрополе переносила бомбу в рюкзаке

ФСБ показала видео задержания готовившей теракт против военного в Ставрополе

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Задержанная за попытку совершения теракта в Ставрополе переносила взрывное устройство в рюкзаке, следует из опубликованного ФСБ России видео.
Ранее ФСБ сообщила, что попавшая под влияние мошенников жительница Краснодарского края по заданию спецслужб киевского режима должна была прикрепить бомбу к машине военного в Ставрополе. При попытке реализации преступного замысла ее задержали силовики.
На опубликованных кадрах видно, что женщина бросает свой рюкзак на землю и, поднимая руки вверх, отходит к стене под наблюдением оперативников. Далее на кадрах показан открытый рюкзак, в котором находились элементы взрывного устройства.
 
ПроисшествияСтавропольРоссияКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
