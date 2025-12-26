https://ria.ru/20251226/stavropol-2064801881.html
Задержанная за попытку теракта в Ставрополе переносила бомбу в рюкзаке
Задержанная за попытку совершения теракта в Ставрополе переносила взрывное устройство в рюкзаке, следует из опубликованного ФСБ России видео. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:01:00+03:00
2025-12-26T11:01:00+03:00
2025-12-26T12:27:00+03:00
происшествия
ставрополь
россия
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставрополь
россия
краснодарский край
