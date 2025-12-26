ФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Ставрополе предотвратили теракт с использованием СВУ против военнослужащего Минобороны, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Предотвращена противоправная деятельность гражданки России , жительницы Краснодарского края , 2007 года рождения, которая по заданию спецслужб киевского режима готовила террористический акт в отношении военнослужащего Министерства обороны", — говорится в заявлении.

По полученным данным, злоумышленница получила самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте и планировала установить его на машине у воинской части. Ее задержали с поличным.

Следователи установили, что девушка действовала под влиянием телефонных мошенников.

Сама преступница рассказала, что фотографировала и снимала на видео припаркованные автомобили, а затем отправляла материалы куратору. Она полностью признала вину.