ФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе
ФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе
В Ставрополе предотвратили теракт с использованием СВУ против военнослужащего Минобороны, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
2025-12-26T09:51:00+03:00
2025-12-26T09:51:00+03:00
2025-12-26T14:34:00+03:00
происшествия
ставрополь
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
ФСБ: в Ставрополе россиянка попыталась установить бомбу в машину военного
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости
. В Ставрополе предотвратили теракт с использованием СВУ против военнослужащего Минобороны, сообщил
Центр общественных связей ФСБ.
"Предотвращена противоправная деятельность гражданки России
, жительницы Краснодарского края
, 2007 года рождения, которая по заданию спецслужб киевского режима готовила террористический акт в отношении военнослужащего Министерства обороны", — говорится в заявлении.
По полученным данным, злоумышленница получила самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте и планировала установить его на машине у воинской части. Ее задержали с поличным.
Следователи установили, что девушка действовала под влиянием телефонных мошенников.
Сама преступница рассказала, что фотографировала и снимала на видео припаркованные автомобили, а затем отправляла материалы куратору. Она полностью признала вину.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта, незаконном хранении взрывчатки и изготовлении взрывных устройств.