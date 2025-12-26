Рейтинг@Mail.ru
ФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 26.12.2025 (обновлено: 14:34 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/stavropol-2064780951.html
ФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе
ФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе - РИА Новости, 26.12.2025
ФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе
В Ставрополе предотвратили теракт с использованием СВУ против военнослужащего Минобороны, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T09:51:00+03:00
2025-12-26T14:34:00+03:00
происшествия
ставрополь
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064786713_0:373:915:887_1920x0_80_0_0_77eedc11fc2f37bfb5ee348a3220c381.jpg
https://ria.ru/20251225/fsb-2064550923.html
ставрополь
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064786713_0:287:915:973_1920x0_80_0_0_4d2dac6842055e9a2e8063c5a65a3295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставрополь, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Ставрополь, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе

ФСБ: в Ставрополе россиянка попыталась установить бомбу в машину военного

© ФСБ РоссииФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе
ФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© ФСБ России
ФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Ставрополе предотвратили теракт с использованием СВУ против военнослужащего Минобороны, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Предотвращена противоправная деятельность гражданки России, жительницы Краснодарского края, 2007 года рождения, которая по заданию спецслужб киевского режима готовила террористический акт в отношении военнослужащего Министерства обороны", — говорится в заявлении.
По полученным данным, злоумышленница получила самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте и планировала установить его на машине у воинской части. Ее задержали с поличным.
Следователи установили, что девушка действовала под влиянием телефонных мошенников.
Сама преступница рассказала, что фотографировала и снимала на видео припаркованные автомобили, а затем отправляла материалы куратору. Она полностью признала вину.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта, незаконном хранении взрывчатки и изготовлении взрывных устройств.
Место ликвидации террориста, который хотел по заданию украинских спецслужб взорвать федеральное газохранилище - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракты в Калужской области
25 декабря, 11:54
 
ПроисшествияСтавропольРоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала