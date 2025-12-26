Рейтинг@Mail.ru
Пресс-секретарь Белого дома анонсировала прибавление в семье
22:57 26.12.2025
Пресс-секретарь Белого дома анонсировала прибавление в семье
Пресс-секретарь Белого дома анонсировала прибавление в семье
Новости
в мире, россия, каролин левитт
В мире, Россия, Каролин Левитт
Пресс-секретарь Белого дома анонсировала прибавление в семье

Пресс-секретарь Белого дома Левитт сообщила, что ждет девочку

Каролин Левитт
© AP Photo / Alex Brandon
Каролин Левитт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что вместе с мужем, который старше ее на 32 года, ждет ребенка - девочку.
Двадцативосьмилетняя Левитт замужем за бизнесменом Николасом Риччио, он старше ее на 32 года. Пара обручилась в 2023 году, Левитт родила сына в июле 2024 года.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Левитт и вдова Кирка попали в список влиятельнейших "восходящих звезд"
30 сентября, 18:50
"Самый лучший рождественский подарок, о котором мы только могли мечтать, - девочка, которая появится на свет в мае 2026 года", – написала она в Instagram*.
Левитт также поделилась фото с округлившимся животом.
Телеканал Fox со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома отмечает, что Левитт сохранит должность. Она станет первым беременным пресс-секретарем американского лидера, утверждает СМИ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Орбан на встрече с Трампом захотел "забрать" Левитт в Венгрию
7 ноября, 22:11
 
В миреРоссияКаролин Левитт
 
 
