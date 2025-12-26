https://ria.ru/20251226/ssha-2064996067.html
Пресс-секретарь Белого дома анонсировала прибавление в семье
Пресс-секретарь Белого дома анонсировала прибавление в семье - РИА Новости, 26.12.2025
Пресс-секретарь Белого дома анонсировала прибавление в семье
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что вместе с мужем, который старше ее на 32 года, ждет ребенка - девочку. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T22:57:00+03:00
2025-12-26T22:57:00+03:00
2025-12-26T22:57:00+03:00
в мире
россия
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061597234_0:0:2818:1585_1920x0_80_0_0_65233475f04b9f59d4c216711053faf3.jpg
https://ria.ru/20250930/ssha-2045488364.html
https://ria.ru/20251107/ssha-2053568198.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061597234_172:0:2677:1879_1920x0_80_0_0_b5a818a4252a05defea0afca8e18e687.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, каролин левитт
В мире, Россия, Каролин Левитт
Пресс-секретарь Белого дома анонсировала прибавление в семье
Пресс-секретарь Белого дома Левитт сообщила, что ждет девочку
ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что вместе с мужем, который старше ее на 32 года, ждет ребенка - девочку.
Двадцативосьмилетняя Левитт замужем за бизнесменом Николасом Риччио, он старше ее на 32 года. Пара обручилась в 2023 году, Левитт родила сына в июле 2024 года.
"Самый лучший рождественский подарок, о котором мы только могли мечтать, - девочка, которая появится на свет в мае 2026 года", – написала она в Instagram*.
Левитт также поделилась фото с округлившимся животом.
Телеканал Fox со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома отмечает, что Левитт сохранит должность. Она станет первым беременным пресс-секретарем американского лидера, утверждает СМИ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская