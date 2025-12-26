Пресс-секретарь Белого дома анонсировала прибавление в семье

ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что вместе с мужем, который старше ее на 32 года, ждет ребенка - девочку.

Двадцативосьмилетняя Левитт замужем за бизнесменом Николасом Риччио, он старше ее на 32 года. Пара обручилась в 2023 году, Левитт родила сына в июле 2024 года.

"Самый лучший рождественский подарок, о котором мы только могли мечтать, - девочка, которая появится на свет в мае 2026 года", – написала она в Instagram*.

Левитт также поделилась фото с округлившимся животом.

Телеканал Fox со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома отмечает, что Левитт сохранит должность. Она станет первым беременным пресс-секретарем американского лидера, утверждает СМИ.