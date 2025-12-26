Трамп призвал покончить с затягиванием дебатов в сенате

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал отменить правило филибастера после того, как конгресс ушел на каникулы, не договорившись о процедуре голосования по вопросу финансирования правительства.

"Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании кабмина. Ранее Трамп неоднократно призывал республиканцев ее отменить и быть "умной партией".

"Пора положить конец правилу филибастера", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, прикрепив ссылку на статью министра финансов США Скотта Бессента , в которой тот приводит аргументы в пользу отмены правила.

Глава минфина, в частности, подчеркнул, что правило филибастера долгие годы романтизировалось как "средство защиты сената от поспешных решений", однако со временем превратилось в "постоянное право вето для меньшинства и повод для паралича".

В 2026 году в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых республиканцы могут потерять большинство в конгрессе.

Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.