https://ria.ru/20251226/ssha-2064982792.html
Трамп призвал покончить с затягиванием дебатов в сенате
Трамп призвал покончить с затягиванием дебатов в сенате - РИА Новости, 26.12.2025
Трамп призвал покончить с затягиванием дебатов в сенате
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал отменить правило филибастера после того, как конгресс ушел на каникулы, не договорившись о процедуре голосования... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T20:17:00+03:00
2025-12-26T20:17:00+03:00
2025-12-26T20:17:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ef2321beb4c04b955737ccbed19d334.jpg
https://ria.ru/20251226/tramp-2064941150.html
https://ria.ru/20251223/ssha-2063982021.html
https://ria.ru/20251214/tramp-2061912927.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3469e337de0dffcdf6bfc6fce2b574a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Трамп призвал покончить с затягиванием дебатов в сенате
Трамп перед угрозой шатдауна снова призвал покончить с правилом филибастера
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал отменить правило филибастера после того, как конгресс ушел на каникулы, не договорившись о процедуре голосования по вопросу финансирования правительства.
"Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании кабмина. Ранее Трамп
неоднократно призывал республиканцев ее отменить и быть "умной партией".
"Пора положить конец правилу филибастера", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, прикрепив ссылку на статью министра финансов США Скотта Бессента
, в которой тот приводит аргументы в пользу отмены правила.
Глава минфина, в частности, подчеркнул, что правило филибастера долгие годы романтизировалось как "средство защиты сената от поспешных решений", однако со временем превратилось в "постоянное право вето для меньшинства и повод для паралича".
В 2026 году в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых республиканцы могут потерять большинство в конгрессе.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
Причиной для шатдауна стало требование демократов включить в законопроект о финансировании работы кабмина продление расширенных субсидий Obamacare, срок действия которых истекает в конце этого года. Республиканцы выступили против увязывания продления субсидий с пакетом по финансированию правительства, утверждая, что вопрос о продлении должен рассматриваться в рамках отдельного законодательства о здравоохранении.