Рябков рассказал о переговорах по возобновлению авиасообщения с США - РИА Новости, 26.12.2025
19:25 26.12.2025 (обновлено: 19:33 26.12.2025)
Рябков рассказал о переговорах по возобновлению авиасообщения с США
Рябков рассказал о переговорах по возобновлению авиасообщения с США
США увязывают вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией с завершением урегулирования украинского конфликта, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 26.12.2025
2025
Рябков рассказал о переговорах по возобновлению авиасообщения с США

Водитель автобуса с пассажирами компании "Аэрофлот" из Нью-Йорка Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. США увязывают вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией с завершением урегулирования украинского конфликта, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Они (американская сторона - ред.) не соглашаются на это, и пока именно в этой сфере сдвигов нет. Они говорят: "Давайте вначале по Украине договоримся, а потом вернемся к этому вопросу", - сказал он в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1", комментируя соответствующую тему.
