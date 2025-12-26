Рейтинг@Mail.ru
Суд запретил властям США задерживать главу британского НКО, сообщает NYT
17:35 26.12.2025
Суд запретил властям США задерживать главу британского НКО, сообщает NYT
Суд запретил властям США задерживать главу британского НКО, сообщает NYT - РИА Новости, 26.12.2025
Суд запретил властям США задерживать главу британского НКО, сообщает NYT
Федеральный суд Нью-Йорка временно запретил администрации президента США Дональда Трампа задерживать гражданина Великобритании Имрана Ахмеда, возглавляющего... РИА Новости, 26.12.2025
в мире
сша
нью-йорк (город)
великобритания
роберт кеннеди
марко рубио
дональд трамп
евросоюз
сша
нью-йорк (город)
великобритания
в мире, сша, нью-йорк (город), великобритания, роберт кеннеди, марко рубио, дональд трамп, евросоюз, amazon
В мире, США, Нью-Йорк (город), Великобритания, Роберт Кеннеди, Марко Рубио, Дональд Трамп, Евросоюз, Amazon
Суд запретил властям США задерживать главу британского НКО, сообщает NYT

NYT: cуд Нью-Йорка временно запретил властям задерживать британца Ахмеда

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевСотрудник полиции, охраняющий вход в здание суда
Сотрудник полиции, охраняющий вход в здание суда - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Сотрудник полиции, охраняющий вход в здание суда. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Федеральный суд Нью-Йорка временно запретил администрации президента США Дональда Трампа задерживать гражданина Великобритании Имрана Ахмеда, возглавляющего "Центр по противодействию цифровой ненависти", которого Белый дом ранее уличил в попытках цензуры по отношению к американским источникам информации, сообщила в пятницу газета New York Times со ссылкой на документ.
Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Все они оказались гражданами европейских государств. Среди активистов значится и Ахмед. Как объяснила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс, ограничения, наложенные на главу "Центра по противодействию цифровой ненависти", связаны с его призывами заблокировать американских "антипрививочников", включая политика Роберта Кеннеди-младшего, который с тех пор стал министром здравоохранения в администрации американского лидера.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Каллас обвинила США в попытке поставить под сомнение суверенитет ЕС
24 декабря, 17:40
"Федеральный судья в Нью-Йорке в четверг временно запретил администрации Трампа задерживать британского исследователя, которого она обвиняла в продвижении онлайн-цензуры в отношении американских взглядов... Судья Вернон Бродерик... выпустил временный судебный запрет для правительства на арест или задержание Ахмеда", - говорится в публикации издания со ссылкой на решение суда.
Адвокаты главы "Центра по противодействию цифровой ненависти" подали судебный иск в среду, так как беспокоились, что британца могут задержать для дальнейшей депортации, уточнила газета. По данным издания, Ахмед постоянно проживает в США и имеет статус постоянного резидента.
В администрации Трампа неоднократно критиковали власти Евросоюза за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие организации попали под прямой надзор Европейской комиссии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Тьерри Бретон - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Экс-еврокомиссар прокомментировал запрет на въезд в США
24 декабря, 03:16
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ВеликобританияРоберт КеннедиМарко РубиоДональд ТрампЕвросоюзAmazon
 
 
