Трамп решил взяться за реформу Западного берега Иордана, сообщает Axios

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. США хотят провести реформу Палестинской национальной администрации (ПНА), опасаясь потери ее контроля над Западным берегом реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников Белого дома.
Источник в министерстве главы правительства Израиля сообщал РИА Новости 8 декабря, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом 29 декабря в имении Мар-а-Лаго во Флориде.
"Трамп, как ожидается, поднимет на встрече с Нетаньяху ситуацию на Западном Берегу и опасения, что ПНА может рухнуть. Администрация Трампа хочет реализовать агрессивный план реформирования ПНА, однако он не сработает, если израильтяне продолжат подрывать позиции (ПНА – ред.)", - пишет портал.
По данным портала, администрация Трампа хочет, чтобы Израиль предпринял шаги по борьбе с насилием против палестинцев на Западном берегу со стороны поселенцев, а также достиг взаимопонимания с США по вопросу расширения поселений.
