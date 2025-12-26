Трамп решил взяться за реформу Западного берега Иордана, сообщает Axios

"Трамп, как ожидается, поднимет на встрече с Нетаньяху ситуацию на Западном Берегу и опасения, что ПНА может рухнуть. Администрация Трампа хочет реализовать агрессивный план реформирования ПНА, однако он не сработает, если израильтяне продолжат подрывать позиции (ПНА – ред.)", - пишет портал.