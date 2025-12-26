Рейтинг@Mail.ru
Трамп решил взяться за реформу Западного берега Иордана, сообщает Axios - РИА Новости, 26.12.2025
17:07 26.12.2025
Трамп решил взяться за реформу Западного берега Иордана, сообщает Axios
Трамп решил взяться за реформу Западного берега Иордана, сообщает Axios - РИА Новости, 26.12.2025
Трамп решил взяться за реформу Западного берега Иордана, сообщает Axios
США хотят провести реформу Палестинской национальной администрации (ПНА), опасаясь потери ее контроля над Западным берегом реки Иордан, сообщает портал Axios со РИА Новости, 26.12.2025
Трамп решил взяться за реформу Западного берега Иордана, сообщает Axios

Axios: Трамп хочет провести реформу Палестинской национальной администрации

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. США хотят провести реформу Палестинской национальной администрации (ПНА), опасаясь потери ее контроля над Западным берегом реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников Белого дома.
Источник в министерстве главы правительства Израиля сообщал РИА Новости 8 декабря, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом 29 декабря в имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Белом доме опасаются, что Израиль затягивает мир с ХАМАС, пишет Axios
Вчера, 15:27
Вчера, 15:27
"Трамп, как ожидается, поднимет на встрече с Нетаньяху ситуацию на Западном Берегу и опасения, что ПНА может рухнуть. Администрация Трампа хочет реализовать агрессивный план реформирования ПНА, однако он не сработает, если израильтяне продолжат подрывать позиции (ПНА – ред.)", - пишет портал.
По данным портала, администрация Трампа хочет, чтобы Израиль предпринял шаги по борьбе с насилием против палестинцев на Западном берегу со стороны поселенцев, а также достиг взаимопонимания с США по вопросу расширения поселений.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп заявил, что многие конгрессмены в США не любят Израиль
17 декабря, 05:21
17 декабря, 05:21
 
