Песков рассказал о привезенных Дмитриевым из США документах

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что распространение информации о документах, которые глава РФПИ Кирилл Дмитриев привез из США, может негативно сказаться на переговорном процессе.

"Мы по-прежнему считаем, что в настоящий момент распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса", - сказал Песков журналистам.