"Ценный актив Путина". В США забили тревогу из-за "сюрприза" России

В конце июля Путин в ходе совещания на тему развития подводного Военно-морского флота поручил продолжить серийный выпуск атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Глава государства отметил, что эти корабли составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ. Такие ракетоносцы оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики, добавил он.