"Ценный актив Путина". В США забили тревогу из-за "сюрприза" России
10:36 26.12.2025 (обновлено: 14:32 26.12.2025)
"Ценный актив Путина". В США забили тревогу из-за "сюрприза" России
Многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М" стали серьезной угрозой для безопасности США, заявил эксперт Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.
сша, куба, гавана, джеральд форд, владимир путин
"Ценный актив Путина". В США забили тревогу из-за "сюрприза" России

Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М" к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области
Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 Казань проекта 885М Ясень-М к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области
Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М" к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М" стали серьезной угрозой для безопасности США, заявил эксперт Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.
"Класс "Ясень" представляет собой мощный флот современных охотников-убийц", — сообщается в материале.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Москва не потерпит". В США предупредили Украину о пугающей тактике России
21 ноября, 15:51
По словам эксперта, подлодки оборудованы множеством технических инноваций, которые снижают уровень звукового сигнала и увеличивают их скрытность. Помимо этого, они могут быть вооружены значительным арсеналом, куда входят ракеты типа "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Иствуд напомнил, что АПЛ "Казань" проекта заходила в порт столицы Кубы Гаваны в 2024 году, что стало "неприятным сюрпризом" для США.
"Подводная лодка, возможно, собирает разведывательную информацию об авианосной ударной группе "Джеральд Форд" и делится ею с венесуэльцами. Это делает субмарины класса "Ясень" ценным активом для президента Владимира Путина, позволяя России снижать эффективность ВМС США на их собственной территории", — написал автор публикации.
В конце июля Путин в ходе совещания на тему развития подводного Военно-морского флота поручил продолжить серийный выпуск атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Глава государства отметил, что эти корабли составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ. Такие ракетоносцы оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики, добавил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп заявил, что американские подлодки опережают конкурентов
23 декабря, 01:21
 
США Куба Гавана Джеральд Форд Владимир Путин
 
 
