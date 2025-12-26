"Ценный актив Путина". В США забили тревогу из-за "сюрприза" России

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М" стали серьезной угрозой для безопасности США, заявил эксперт Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.
"Класс "Ясень" представляет собой мощный флот современных охотников-убийц", — сообщается в материале.
По словам эксперта, подлодки оборудованы множеством технических инноваций, которые снижают уровень звукового сигнала и увеличивают их скрытность. Помимо этого, они могут быть вооружены значительным арсеналом, куда входят ракеты типа "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Иствуд напомнил, что АПЛ "Казань" проекта заходила в порт столицы Кубы Гаваны в 2024 году, что стало "неприятным сюрпризом" для США.
"Подводная лодка, возможно, собирает разведывательную информацию об авианосной ударной группе "Джеральд Форд" и делится ею с венесуэльцами. Это делает субмарины класса "Ясень" ценным активом для президента Владимира Путина, позволяя России снижать эффективность ВМС США на их собственной территории", — написал автор публикации.
В конце июля Путин в ходе совещания на тему развития подводного Военно-морского флота поручил продолжить серийный выпуск атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Глава государства отметил, что эти корабли составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ. Такие ракетоносцы оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики, добавил он.
