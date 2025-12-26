США намеренно не распространили санкции на еврочиновников, пишут СМИ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. США стратегически продумывали свое решение о запрете на въезд в страну в отношении ряда европейских активистов, чтобы не затронуть ни одного действующего чиновника в ЕС или Великобритании, тем не менее в Брюсселе посчитали, что Вашингтон пересек красную черту, пишет газета Politico.