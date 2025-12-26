Рейтинг@Mail.ru
Военные США подтвердили запрос Нигерии на удар по террористам - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/ssha-2064754744.html
Военные США подтвердили запрос Нигерии на удар по террористам
Военные США подтвердили запрос Нигерии на удар по террористам - РИА Новости, 26.12.2025
Военные США подтвердили запрос Нигерии на удар по террористам
Африканское командование ВС США подтвердило в пятницу, что американские военные по запросу правительства Нигерии нанесли удар по объектам террористов на... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T02:58:00+03:00
2025-12-26T02:58:00+03:00
в мире
сша
нигерия
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759028_0:57:3072:1784_1920x0_80_0_0_45dc325dd25b72937ab874a0e428f953.jpg
https://ria.ru/20251226/khegset-2064754013.html
сша
нигерия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759028_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ed3080c2a0ec4dfb8ea07e335eb41da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нигерия, россия, дональд трамп
В мире, США, Нигерия, Россия, Дональд Трамп
Военные США подтвердили запрос Нигерии на удар по террористам

Военные США подтвердили запрос Нигерии на удар по террористам ИГИЛ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Африканское командование ВС США подтвердило в пятницу, что американские военные по запросу правительства Нигерии нанесли удар по объектам террористов на территории этой страны.
"Африканское командование ВС США по запросу нигерийских властей нанесло удар в штате Собото, уничтожив нескольких террористов ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в РФ и США - ред.)", - говорится в заявлении AFRICOM.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США нанесли смертоносный удар по ИГИЛ* в северно-западной Нигерии.
Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушные ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Хегсет после удара США по Нигерии анонсировал новые действия Вашингтона
02:41
 
В миреСШАНигерияРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала