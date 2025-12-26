https://ria.ru/20251226/ssha-2064754744.html
Военные США подтвердили запрос Нигерии на удар по террористам
Военные США подтвердили запрос Нигерии на удар по террористам
Военные США подтвердили запрос Нигерии на удар по террористам
Африканское командование ВС США подтвердило в пятницу, что американские военные по запросу правительства Нигерии нанесли удар по объектам террористов
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Африканское командование ВС США подтвердило в пятницу, что американские военные по запросу правительства Нигерии нанесли удар по объектам террористов на территории этой страны.
"Африканское командование ВС США по запросу нигерийских властей нанесло удар в штате Собото, уничтожив нескольких террористов ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в РФ
и США
- ред.)", - говорится в заявлении AFRICOM.
Президент США Дональд Трамп
ранее заявил, что США нанесли смертоносный удар по ИГИЛ* в северно-западной Нигерии
.
Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушные ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация