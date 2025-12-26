Рейтинг@Mail.ru
Китай успешно вывел на орбиту группу интернет-спутников
05:45 26.12.2025
Китай успешно вывел на орбиту группу интернет-спутников
Китай успешно вывел на орбиту группу интернет-спутников
Китай в пятницу успешно вывел на орбиту группировку низкоорбитальных интернет-спутников, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники... РИА Новости, 26.12.2025
Новости
Китай, Хайнань
Китай успешно вывел на орбиту группу интернет-спутников

Китай в пятницу успешно вывел на орбиту группу интернет-спутников

ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. Китай в пятницу успешно вывел на орбиту группировку низкоорбитальных интернет-спутников, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-8А" со спутниками состоялся в пятницу в 07.26 (02.26 мск - ред.) с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань.
"Запуск прошел полностью успешно", - сообщила CASC в своем аккаунте в соцсетях.
Запуск стал 620-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".
Минобороны показало пуск "Союза-2.1а" со спутником с Плесецка
