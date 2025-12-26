https://ria.ru/20251226/sputniki-2064760252.html
Китай успешно вывел на орбиту группу интернет-спутников
Китай успешно вывел на орбиту группу интернет-спутников - РИА Новости, 26.12.2025
Китай успешно вывел на орбиту группу интернет-спутников
Китай в пятницу успешно вывел на орбиту группировку низкоорбитальных интернет-спутников, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники... РИА Новости, 26.12.2025
Китай успешно вывел на орбиту группу интернет-спутников
Китай в пятницу успешно вывел на орбиту группу интернет-спутников