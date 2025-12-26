https://ria.ru/20251226/sputnik-2064747847.html
Минобороны показало пуск "Союза-2.1а" со спутником с Плесецка
Минобороны показало пуск "Союза-2.1а" со спутником с Плесецка - РИА Новости, 26.12.2025
Минобороны показало пуск "Союза-2.1а" со спутником с Плесецка
Минобороны России показало кадры старта ракеты "Союз-2.1а" со спутником с космодрома Плесецк в Архангельской области. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T00:37:00+03:00
2025-12-26T00:37:00+03:00
2025-12-26T00:37:00+03:00
плесецк
архангельская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789541203_0:22:548:330_1920x0_80_0_0_f466bbebd7716142ddfec0f504029782.jpg
https://ria.ru/20251225/raketa-2064681113.html
плесецк
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789541203_0:0:516:387_1920x0_80_0_0_e66b349acddd22827078719cdb244eeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
плесецк, архангельская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Плесецк, Архангельская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало пуск "Союза-2.1а" со спутником с Плесецка
Минобороны показало кадры старта ракеты "Союз-2.1а" со спутником с Плесецка
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры старта ракеты "Союз-2.1а" со спутником с космодрома Плесецк в Архангельской области.
На опубликованных кадрах показано, как офицеры на пункте управления вводят команды. С нескольких ракурсов демонстрируется взлёт ракеты в то время, как на космодроме идёт обильный снег.
Ракета стартовала 25 декабря в 17.11 мск. Пуск и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Со спутников поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют штатно.