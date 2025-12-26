Минобороны показало пуск "Союза-2.1а" со спутником с Плесецка

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры старта ракеты "Союз-2.1а" со спутником с космодрома Плесецк в Архангельской области.

На опубликованных кадрах показано, как офицеры на пункте управления вводят команды. С нескольких ракурсов демонстрируется взлёт ракеты в то время, как на космодроме идёт обильный снег.