26.12.2025
00:37 26.12.2025
Минобороны показало пуск "Союза-2.1а" со спутником с Плесецка
Минобороны показало пуск "Союза-2.1а" со спутником с Плесецка
Минобороны России показало кадры старта ракеты "Союз-2.1а" со спутником с космодрома Плесецк в Архангельской области. РИА Новости, 26.12.2025
плесецк, архангельская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Плесецк, Архангельская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало пуск "Союза-2.1а" со спутником с Плесецка

Минобороны показало кадры старта ракеты "Союз-2.1а" со спутником с Плесецка

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1а с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры старта ракеты "Союз-2.1а" со спутником с космодрома Плесецк в Архангельской области.
На опубликованных кадрах показано, как офицеры на пункте управления вводят команды. С нескольких ракурсов демонстрируется взлёт ракеты в то время, как на космодроме идёт обильный снег.
Ракета стартовала 25 декабря в 17.11 мск. Пуск и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Со спутников поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют штатно.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Ракета "Союз-2.1а" стартовала со спутником с космодрома Плесецк
Вчера, 17:30
 
ПлесецкАрхангельская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
