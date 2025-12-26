Сплавы, созданные для "Посейдона", применят в гражданских отраслях

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Высокопрочные материалы и сплавы, созданные при разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и подводного беспилотного аппарата "Посейдон", применят в гражданских отраслях, в том числе в нефтегазовой и космической, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.