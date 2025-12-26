Рейтинг@Mail.ru
13:35 26.12.2025
Сплавы, созданные для "Посейдона", применят в гражданских отраслях
Сплавы, созданные для "Посейдона", применят в гражданских отраслях
Сплавы, созданные для "Посейдона", применят в гражданских отраслях

Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система "Посейдон". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Высокопрочные материалы и сплавы, созданные при разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и подводного беспилотного аппарата "Посейдон", применят в гражданских отраслях, в том числе в нефтегазовой и космической, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Конечно же, мы будет использовать современные высокопрочные сплавы и материалы, которые мы получили по результатам разработки этих современных образцов вооружения", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, речь идет об использовании этих разработок, в числе прочего, "и при производстве нефтегазового оборудования", а также в космических программах.
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Россия доработает ракеты "Буревестник" и "Посейдон", заявил Путин
17 декабря, 14:08
