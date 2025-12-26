https://ria.ru/20251226/spetsoperatsiya-2064757808.html
"Ахмат" охотится на арторудия 58-й бригады ВСУ в Харьковской области
"Ахмат" охотится на арторудия 58-й бригады ВСУ в Харьковской области
2025-12-26T04:25:00+03:00
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 дек - РИА Новости. Операторы БПЛА спецназа "Ахмат", работающие на харьковском направлении в составе группировки "Север", активно уничтожают артиллерию и бронетехнику 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА батальона "Ваха" спецназа с позывным "Узбек".
Ранее в российских силовых структурах сообщили о провале контратаки 58-й бригады ВСУ
в Харьковской области
"Наши ребята выявили капонир и совместно со смежными подразделениями вылетели (дронами-камикадзе - ред.) отработать. Двойками полетели. Уничтожили в итоге две самоходки", - рассказал "Узбек".
По его словам, также к уничтожению данных орудий и в целом позиций 58-й бригады ВСУ подключилась также артиллерия группировки.
"Между первыми волнами атак дронов артиллерию также подключаем, чтобы она накидывала, чтобы не успели они (ВСУ - ред.) угнать, отогнать или заново замаскировать. Очень эффективно в связке, если грамотно все рассчитать", - пояснил собеседник агентства.