"Ахмат" охотится на арторудия 58-й бригады ВСУ в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:25 26.12.2025
"Ахмат" охотится на арторудия 58-й бригады ВСУ в Харьковской области
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 дек - РИА Новости. Операторы БПЛА спецназа "Ахмат", работающие на харьковском направлении в составе группировки "Север", активно уничтожают артиллерию и бронетехнику 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА батальона "Ваха" спецназа с позывным "Узбек".
Ранее в российских силовых структурах сообщили о провале контратаки 58-й бригады ВСУ в Харьковской области.
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Силовики рассказали, во что превратилась когда-то элитная бригада ВСУ
Вчера, 21:13
"Наши ребята выявили капонир и совместно со смежными подразделениями вылетели (дронами-камикадзе - ред.) отработать. Двойками полетели. Уничтожили в итоге две самоходки", - рассказал "Узбек".
По его словам, также к уничтожению данных орудий и в целом позиций 58-й бригады ВСУ подключилась также артиллерия группировки.
"Между первыми волнами атак дронов артиллерию также подключаем, чтобы она накидывала, чтобы не успели они (ВСУ - ред.) угнать, отогнать или заново замаскировать. Очень эффективно в связке, если грамотно все рассчитать", - пояснил собеседник агентства.
Украинские боевики в госпитале - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Силовики рассказали о почти полном дезертирстве 155-й бригады ВСУ
Вчера, 21:07
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
