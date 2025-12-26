Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности дополнительные меры развития искусственного интеллекта в интересах безопасности и обороны.
"У нас несколько вопросов. Первый — о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны", — сказал он.
Докладчиком по этому вопросу выступил министр обороны Андрей Белоусов.
Ранее в пятницу Путин провел в Кремле совещание по государственной программе вооружения, где предложил обсудить влияние опыта СВО на работу российского оборонно-промышленного комплекса. В качестве одного из направлений для дальнейшей работы он также указал активное внедрение искусственного интеллекта в эту отрасль. Помимо этого, он призвал работать над снижением себестоимости продукции и развивать испытательную и полигонную базу для вооружений.
Как отметил Верховный главнокомандующий, меры господдержки позволили в короткие сроки укрепить материально-техническую базу, вследствие чего производство особо востребованных вооружений кратно увеличилось с 2022 года.