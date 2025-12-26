Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 26.12.2025
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 26.12.2025
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности дополнительные меры развития искусственного интеллекта в интересах безопасности и обороны. РИА Новости, 26.12.2025
Новости
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

Путин обсудил с членами Совбеза допмеры развития ИИ в интересах безопасности

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности дополнительные меры развития искусственного интеллекта в интересах безопасности и обороны.
"У нас несколько вопросов. Первый — о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин назвал сферы, где ИИ будет заменять людей
25 декабря, 14:18
Докладчиком по этому вопросу выступил министр обороны Андрей Белоусов.
Ранее в пятницу Путин провел в Кремле совещание по государственной программе вооружения, где предложил обсудить влияние опыта СВО на работу российского оборонно-промышленного комплекса. В качестве одного из направлений для дальнейшей работы он также указал активное внедрение искусственного интеллекта в эту отрасль. Помимо этого, он призвал работать над снижением себестоимости продукции и развивать испытательную и полигонную базу для вооружений.
Как отметил Верховный главнокомандующий, меры господдержки позволили в короткие сроки укрепить материально-техническую базу, вследствие чего производство особо востребованных вооружений кратно увеличилось с 2022 года.
Предыдущее совещание Совбеза состоялось 21 ноября. Тогда участники обсудили приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2026 году, а также стратегию действий по борьбе с практиками неоколониализма. Кроме того, они затронули тему украинского урегулирования, в том числе детали мирного плана США.
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Эксперт рассказал, приведет ли внедрение ИИ к массовым сокращениям
23 ноября, 16:08
 
РоссияВладимир ПутинЗаседание Совбеза РФБезопасностьАндрей БелоусовСовет Безопасности РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ИИИскусственный интеллект (ИИ)Технологии
 
 
