Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности дополнительные меры развития искусственного интеллекта в интересах безопасности и обороны.

"У нас несколько вопросов. Первый — о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны", — сказал он.