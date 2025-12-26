Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд расширил поддержку ветеранов СВО - РИА Новости, 26.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 26.12.2025
Соцфонд расширил поддержку ветеранов СВО
Соцфонд расширил поддержку ветеранов СВО - РИА Новости, 26.12.2025
Соцфонд расширил поддержку ветеранов СВО
Социальный фонд России с 2026 года будет оплачивать расходы на сопровождение ветеранов СВО в реабилитационные центры для их родственников и близких, оказывающих РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
общество
россия
социальный фонд россии
общество, россия, социальный фонд россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Социальный фонд России
Соцфонд расширил поддержку ветеранов СВО

Соцфонд будет оплачивать сопровождение ветеранов СВО в центры реабилитации

Ветеран боевых действий
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветеран боевых действий. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Социальный фонд России с 2026 года будет оплачивать расходы на сопровождение ветеранов СВО в реабилитационные центры для их родственников и близких, оказывающих необходимую поддержку, сообщается в Telegram-канале Соцфонда РФ.
«
"С 2026 года близким, которые сопровождают участника СВО на лечение, теперь будут оплачивать проезд, питание и проживание в центрах реабилитации Социального фонда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данная мера поддержки будет направлена на бойцов СВО с I группой инвалидности, а также на ветеранов боевых действий.
Кроме того, с 2026 года участники СВО смогут воспользоваться бесплатными билетами для поездок в центр реабилитации Соцфонда (туда и обратно). Данная возможность предоставляется в дополнение к уже действующей компенсации расходов на дорогу к месту лечения для демобилизованных военнослужащих.
В Соцфонде напомнили, что оформить заявление на санитарно-курортное лечение можно дистанционно через портал госуслуг, либо при личном обращении в МФЦ.
В ГД рассказали о бесплатной программе реабилитации для участников СВО
27 июня, 06:24
В ГД рассказали о бесплатной программе реабилитации для участников СВО
27 июня, 06:24
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСоциальный фонд России
 
 
