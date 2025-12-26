https://ria.ru/20251226/sotsfond-2064967122.html
Соцфонд расширил поддержку ветеранов СВО
Соцфонд расширил поддержку ветеранов СВО
Социальный фонд России с 2026 года будет оплачивать расходы на сопровождение ветеранов СВО в реабилитационные центры для их родственников и близких, оказывающих РИА Новости, 26.12.2025
Соцфонд будет оплачивать сопровождение ветеранов СВО в центры реабилитации
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Социальный фонд России с 2026 года будет оплачивать расходы на сопровождение ветеранов СВО в реабилитационные центры для их родственников и близких, оказывающих необходимую поддержку, сообщается
в Telegram-канале Соцфонда РФ.
«
"С 2026 года близким, которые сопровождают участника СВО на лечение, теперь будут оплачивать проезд, питание и проживание в центрах реабилитации Социального фонда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данная мера поддержки будет направлена на бойцов СВО с I группой инвалидности, а также на ветеранов боевых действий.
Кроме того, с 2026 года участники СВО смогут воспользоваться бесплатными билетами для поездок в центр реабилитации Соцфонда (туда и обратно). Данная возможность предоставляется в дополнение к уже действующей компенсации расходов на дорогу к месту лечения для демобилизованных военнослужащих.
В Соцфонде напомнили, что оформить заявление на санитарно-курортное лечение можно дистанционно через портал госуслуг, либо при личном обращении в МФЦ.