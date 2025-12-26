https://ria.ru/20251226/sochi-2064892713.html
"Красная Поляна" рассказала об ожидаемой загрузке отелей на Новый год
Загрузка отелей курорта "Красная Поляна" на новогодние праздники ожидается на уровне 90%, сейчас показатель подтвержденного бронирования превысил 65%, сообщил... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:45:00+03:00
2025-12-26T14:45:00+03:00
2025-12-26T14:45:00+03:00
СОЧИ, 26 дек – РИА Новости. Загрузка отелей курорта "Красная Поляна" на новогодние праздники ожидается на уровне 90%, сейчас показатель подтвержденного бронирования превысил 65%, сообщил журналистам заместитель генерального директора курорта Сергей Глебов.
"На текущий момент подтверждено бронирований более 65%, но, я думаю, ожидаем загрузку процентов 90% на новогодние праздники", - сказал Глебов.
В пресс-службе отметили, что динамика бронирования остаётся стабильной. Количество бронирований с заездом после 5 января увеличилось на 15%, на курорте это связывают с продолжительными новогодними каникулами.
В пятницу "Красная Поляна" первой среди курортов Сочи
открыла горнолыжные трассы, любителям горных лыж пока доступны 3 километра спусков.