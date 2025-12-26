"Красная Поляна" рассказала об ожидаемой загрузке отелей на Новый год

СОЧИ, 26 дек – РИА Новости. Загрузка отелей курорта "Красная Поляна" на новогодние праздники ожидается на уровне 90%, сейчас показатель подтвержденного бронирования превысил 65%, сообщил журналистам заместитель генерального директора курорта Сергей Глебов.

"На текущий момент подтверждено бронирований более 65%, но, я думаю, ожидаем загрузку процентов 90% на новогодние праздники", - сказал Глебов.

В пресс-службе отметили, что динамика бронирования остаётся стабильной. Количество бронирований с заездом после 5 января увеличилось на 15%, на курорте это связывают с продолжительными новогодними каникулами.