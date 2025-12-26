Рейтинг@Mail.ru
"Красная Поляна" рассказала об ожидаемой загрузке отелей на Новый год - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/sochi-2064892713.html
"Красная Поляна" рассказала об ожидаемой загрузке отелей на Новый год
"Красная Поляна" рассказала об ожидаемой загрузке отелей на Новый год - РИА Новости, 26.12.2025
"Красная Поляна" рассказала об ожидаемой загрузке отелей на Новый год
Загрузка отелей курорта "Красная Поляна" на новогодние праздники ожидается на уровне 90%, сейчас показатель подтвержденного бронирования превысил 65%, сообщил... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:45:00+03:00
2025-12-26T14:45:00+03:00
сочи
красная поляна
россия
путешествия
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907221818_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_2ce77e04a9b8be6185b0da13cf0ac4fc.jpg
https://ria.ru/20251111/otdykh-2054062782.html
сочи
красная поляна
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907221818_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10a67365b0cfbd3a980d976e8a226cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, красная поляна, россия, путешествия, новый год, общество
Сочи, Красная Поляна, Россия, Путешествия, Новый год, Общество
"Красная Поляна" рассказала об ожидаемой загрузке отелей на Новый год

Загрузка отелей "Красной Поляны" на Новый год ожидается на уровне 90%

© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная ПолянаКрасная Поляна. Вид на отель
Красная Поляна. Вид на отель - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
Красная Поляна. Вид на отель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 26 дек – РИА Новости. Загрузка отелей курорта "Красная Поляна" на новогодние праздники ожидается на уровне 90%, сейчас показатель подтвержденного бронирования превысил 65%, сообщил журналистам заместитель генерального директора курорта Сергей Глебов.
"На текущий момент подтверждено бронирований более 65%, но, я думаю, ожидаем загрузку процентов 90% на новогодние праздники", - сказал Глебов.
В пресс-службе отметили, что динамика бронирования остаётся стабильной. Количество бронирований с заездом после 5 января увеличилось на 15%, на курорте это связывают с продолжительными новогодними каникулами.
В пятницу "Красная Поляна" первой среди курортов Сочи открыла горнолыжные трассы, любителям горных лыж пока доступны 3 километра спусков.
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
11 ноября, 02:09
 
СочиКрасная ПолянаРоссияПутешествияНовый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала