В Москве городские службы отслеживают состояние дорог из-за снегопада
В Москве городские службы отслеживают состояние дорог из-за снегопада - РИА Новости, 26.12.2025
В Москве городские службы отслеживают состояние дорог из-за снегопада
Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют регламентные работы на фоне снегопада, говорится в сообщении в Telegram-канале... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:12:00+03:00
2025-12-26T13:12:00+03:00
2025-12-26T14:40:00+03:00
В Москве городские службы отслеживают состояние дорог из-за снегопада
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют регламентные работы на фоне снегопада, говорится в сообщении в Telegram-канале столичного комитета городского хозяйства.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Накануне вечером провели сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цикл работ повторили ранним утром в пятницу.
"По прогнозу синоптиков, до 29 декабря в столице будет идти снег, местами сильный, возможна метель. Сегодня прогнозируется резкое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать машины под деревьями, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - сообщили в комитете.