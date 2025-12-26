Рейтинг@Mail.ru
В Москве городские службы отслеживают состояние дорог из-за снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:12 26.12.2025 (обновлено: 14:40 26.12.2025)
В Москве городские службы отслеживают состояние дорог из-за снегопада
Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют регламентные работы на фоне снегопада, говорится в сообщении в Telegram-канале... РИА Новости, 26.12.2025
В Москве городские службы отслеживают состояние дорог из-за снегопада

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют регламентные работы на фоне снегопада, говорится в сообщении в Telegram-канале столичного комитета городского хозяйства.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Накануне вечером провели сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цикл работ повторили ранним утром в пятницу.
"По прогнозу синоптиков, до 29 декабря в столице будет идти снег, местами сильный, возможна метель. Сегодня прогнозируется резкое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать машины под деревьями, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - сообщили в комитете.
