В Москве городские службы отслеживают состояние дорог из-за снегопада

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Накануне вечером провели сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении.

"По прогнозу синоптиков, до 29 декабря в столице будет идти снег, местами сильный, возможна метель. Сегодня прогнозируется резкое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать машины под деревьями, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - сообщили в комитете.