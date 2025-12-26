Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после информации об избиении школьника в Приангарье
19:40 26.12.2025 (обновлено: 19:41 26.12.2025)
СК начал проверку после информации об избиении школьника в Приангарье
В Приангарье начата проверка по статье об истязании после обращения жительницы поселка Подгорный в правоохранительные органы по поводу избиения в школе ее сына, РИА Новости, 26.12.2025
происшествия, подгорное, россия, нижнеудинский район
Происшествия, Подгорное, Россия, Нижнеудинский район
ИРКУТСК, 26 дек - РИА Новости. В Приангарье начата проверка по статье об истязании после обращения жительницы поселка Подгорный в правоохранительные органы по поводу избиения в школе ее сына, сообщает региональный СУСК РФ.
По данным прокуратуры, в правоохранительные органы обратилась мать ученика начальных классов школы поселке Подгорный Нижнеудинского района Приангарья. Она утверждает, что мальчика постоянно бьют старшеклассники, при этом педагогический коллектив на это не реагирует. Она сняла видео, которое размещено в социальных сетях, где объясняет, что мальчик пришел из школы весь в крови. На кадрах видно, что у ребенка разбито лицо и окровавлены руки.
"По сообщению об инциденте, произошедшем между учащимися в одной из школ поселка Подгорный, организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
Прокуратура также проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья детей.
