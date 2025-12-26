СК начал проверку после информации об избиении школьника в Приангарье

ИРКУТСК, 26 дек - РИА Новости. В Приангарье начата проверка по статье об истязании после обращения жительницы поселка Подгорный в правоохранительные органы по поводу избиения в школе ее сына, сообщает региональный СУСК РФ.
По данным прокуратуры, в правоохранительные органы обратилась мать ученика начальных классов школы поселке Подгорный Нижнеудинского района Приангарья. Она утверждает, что мальчика постоянно бьют старшеклассники, при этом педагогический коллектив на это не реагирует. Она сняла видео, которое размещено в социальных сетях, где объясняет, что мальчик пришел из школы весь в крови. На кадрах видно, что у ребенка разбито лицо и окровавлены руки.
"По сообщению об инциденте, произошедшем между учащимися в одной из школ поселка Подгорный, организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
Прокуратура также проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья детей.
