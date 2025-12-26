Экс-главу филиала строительного управления осудили за взятки на контрактах

Рейтинг@Mail.ru
11:48 26.12.2025 (обновлено: 11:53 26.12.2025)
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Экс-глава филиала строительного управления Юрий Серга осужден на 5,5 лет за семь взяток на контрактах с Минобороны России, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника филиала строительного управления Юрия Серги. Он признан виновным в получении семи взяток в крупном и особо крупном размерах... Приговором суда Серге назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он также лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на госслужбе и в органах местного самоуправления на семь лет.
Установлено, что в 2022-2023 годах между госзаказчиком и ООО "Торговый Дом Кипаларм", ЗАО "ССК "Амалтея" и ООО "СТК Горячий цех" заключены многомиллионные контракты по капремонту объектов в ряде регионов. Подчеркивается, что обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Сергу.
Отмечается, что в этот период Серга в составе орггруппы получил от гендиректоров этих компаний взятки за содействие в заключении договоров субподряда, а также общее покровительство при выполнении контрактов. Сообщается, что всего им было получено 8,5 миллиона рублей. Подчеркивается, что в результате преступлений условия контрактов выполнены не были, а МО РФ причинен значительный ущерб.
"В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по ходатайству военного следователя судом наложен арест на имущество Серги в общей сумме более 10 миллионов рублей. Конфискованы в доход государства денежные средства в сумме 5,9 миллиона рублей, полученные в результате преступлений", - рассказали в ГВСУ.
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
