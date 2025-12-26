Экс-главу филиала строительного управления осудили за взятки на контрактах

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Экс-глава филиала строительного управления Юрий Серга осужден на 5,5 лет за семь взяток на контрактах с Минобороны России, Экс-глава филиала строительного управления Юрий Серга осужден на 5,5 лет за семь взяток на контрактах с Минобороны России, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.

"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника филиала строительного управления Юрия Серги. Он признан виновным в получении семи взяток в крупном и особо крупном размерах... Приговором суда Серге назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Он также лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на госслужбе и в органах местного самоуправления на семь лет.

Установлено, что в 2022-2023 годах между госзаказчиком и ООО "Торговый Дом Кипаларм", ЗАО "ССК "Амалтея" и ООО "СТК Горячий цех" заключены многомиллионные контракты по капремонту объектов в ряде регионов. Подчеркивается, что обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Сергу.

Отмечается, что в этот период Серга в составе орггруппы получил от гендиректоров этих компаний взятки за содействие в заключении договоров субподряда, а также общее покровительство при выполнении контрактов. Сообщается, что всего им было получено 8,5 миллиона рублей. Подчеркивается, что в результате преступлений условия контрактов выполнены не были, а МО РФ причинен значительный ущерб.