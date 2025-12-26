СК возбудил дело после аварии на котельной в свердловском Серове

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Прокуратура города Серова приняла меры реагирования после аварии на котельной, следственными органами возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В четверг глава Серовского муниципального округа Василий Сизиков сообщал, что на котельной №1 в Серове произошло отключение котла, а в работе находятся два котла из трех. Он отмечал, что возможно снижение температуры у потребителей, было принято решение об эвакуации терапевтического отделения Серовской горбольницы. Две школы и восемь детских садов перевели на дистанционное обучение.
Сизиков сообщил, что разгерметизации системы отопления не произошло, а с пятницы в Серове вводится режим повышенной готовности. При этом он опроверг сообщения о якобы режиме ЧС в муниципалитете, а в пятницу сообщил, что котёл починили и котельная работает в штатном режиме.
По данным прокуратуры, отключение котла произошло в среду поздно вечером, в результате произошло снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения в 338 жилых домах, в которых проживают свыше 16,8 тысячи жителей, 102 нежилых помещениях, в том числе двух образовательных учреждениях, пяти дошкольных учреждениях, в одном из подразделений городской больницы.
"Расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры осуществили выезд на место происшествия и заслушали сотрудников теплоснабжающей организации. Главе муниципалитета было объявлено предостережение в связи с ненадлежащей организацией теплоснабжения населения. Руководителю котельной было внесено представление об устранении нарушений закона.
После проведения ремонтных работ авария была устранена около 01.30 26 декабря, котёл запущен в работу, идёт прогрев системы отопления.
Отмечается, что прокуратура продолжает проверочные мероприятия, по итогам которых будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами.
