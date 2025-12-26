СК возбудил дело после аварии на котельной в свердловском Серове

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Прокуратура города Серова приняла меры реагирования после аварии на котельной, следственными органами возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, Прокуратура города Серова приняла меры реагирования после аварии на котельной, следственными органами возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В четверг глава Серовского муниципального округа Василий Сизиков сообщал, что на котельной №1 в Серове произошло отключение котла, а в работе находятся два котла из трех. Он отмечал, что возможно снижение температуры у потребителей, было принято решение об эвакуации терапевтического отделения Серовской горбольницы. Две школы и восемь детских садов перевели на дистанционное обучение.

Сизиков сообщил, что разгерметизации системы отопления не произошло, а с пятницы в Серове вводится режим повышенной готовности. При этом он опроверг сообщения о якобы режиме ЧС в муниципалитете, а в пятницу сообщил, что котёл починили и котельная работает в штатном режиме.

По данным прокуратуры, отключение котла произошло в среду поздно вечером, в результате произошло снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения в 338 жилых домах, в которых проживают свыше 16,8 тысячи жителей, 102 нежилых помещениях, в том числе двух образовательных учреждениях, пяти дошкольных учреждениях, в одном из подразделений городской больницы.

"Расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры осуществили выезд на место происшествия и заслушали сотрудников теплоснабжающей организации. Главе муниципалитета было объявлено предостережение в связи с ненадлежащей организацией теплоснабжения населения. Руководителю котельной было внесено представление об устранении нарушений закона.

После проведения ремонтных работ авария была устранена около 01.30 26 декабря, котёл запущен в работу, идёт прогрев системы отопления.