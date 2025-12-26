Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после аварии на котельной в свердловском Серове - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/sk-2064812938.html
СК возбудил дело после аварии на котельной в свердловском Серове
СК возбудил дело после аварии на котельной в свердловском Серове - РИА Новости, 26.12.2025
СК возбудил дело после аварии на котельной в свердловском Серове
Прокуратура города Серова приняла меры реагирования после аварии на котельной, следственными органами возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:32:00+03:00
2025-12-26T11:32:00+03:00
происшествия
серов
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20251218/sk-2062903595.html
https://ria.ru/20251211/pozhar-2061357404.html
серов
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, серов, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Серов, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после аварии на котельной в свердловском Серове

СК возбудил дело после аварии на котельной в Серове в Свердловской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Прокуратура города Серова приняла меры реагирования после аварии на котельной, следственными органами возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В четверг глава Серовского муниципального округа Василий Сизиков сообщал, что на котельной №1 в Серове произошло отключение котла, а в работе находятся два котла из трех. Он отмечал, что возможно снижение температуры у потребителей, было принято решение об эвакуации терапевтического отделения Серовской горбольницы. Две школы и восемь детских садов перевели на дистанционное обучение.
Последствия пожара в цветочной лавке в Красноярске - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СК устанавливает обстоятельства пожара в Красноярске, где погибла женщина
18 декабря, 13:22
Сизиков сообщил, что разгерметизации системы отопления не произошло, а с пятницы в Серове вводится режим повышенной готовности. При этом он опроверг сообщения о якобы режиме ЧС в муниципалитете, а в пятницу сообщил, что котёл починили и котельная работает в штатном режиме.
По данным прокуратуры, отключение котла произошло в среду поздно вечером, в результате произошло снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения в 338 жилых домах, в которых проживают свыше 16,8 тысячи жителей, 102 нежилых помещениях, в том числе двух образовательных учреждениях, пяти дошкольных учреждениях, в одном из подразделений городской больницы.
"Расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры осуществили выезд на место происшествия и заслушали сотрудников теплоснабжающей организации. Главе муниципалитета было объявлено предостережение в связи с ненадлежащей организацией теплоснабжения населения. Руководителю котельной было внесено представление об устранении нарушений закона.
После проведения ремонтных работ авария была устранена около 01.30 26 декабря, котёл запущен в работу, идёт прогрев системы отопления.
Отмечается, что прокуратура продолжает проверочные мероприятия, по итогам которых будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами.
Сотрудник СК на месте пожара в селе Октемцы, Якутия - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Якутии возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре
11 декабря, 13:24
 
ПроисшествияСеровСвердловская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала