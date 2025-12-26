https://ria.ru/20251226/shtraf-2064758404.html
Кашина* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Кашина* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 26.12.2025
Кашина* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Олега Кашина* (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах, которые РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Олега Кашина* (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Кашин
*, включенный в реестр иностранных агентов, в нарушение требований Федерального закона 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" не представил в территориальный орган Минюста России
отчет о своей деятельности за второе полугодие 2024 года, сведения за четвертый квартал 2024 года и первый квартал 2025 года... Признать Кашина* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в документе.
Согласно материалам, Кашина* извещали о времени и месте рассмотрения дела, но в заседании он не участвовал.
Минюст РФ в июне 2022 года внес Кашина* в реестр иностранных агентов. В 2024 году МВД России объявило журналиста в розыск по уголовной статье. Кашин* в соцсетях отреагировал на объявление в розыск, написав, что ему "неприятно".
Кашин* работал, в частности, в газетах "Коммерсант", "Известия". С 2016 года проживает в Лондоне
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.