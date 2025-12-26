Кашина* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Олега Кашина* (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Кашин *, включенный в реестр иностранных агентов, в нарушение требований Федерального закона 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" не представил в территориальный орган Минюста России отчет о своей деятельности за второе полугодие 2024 года, сведения за четвертый квартал 2024 года и первый квартал 2025 года... Признать Кашина* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в документе.

Согласно материалам, Кашина* извещали о времени и месте рассмотрения дела, но в заседании он не участвовал.

Минюст РФ в июне 2022 года внес Кашина* в реестр иностранных агентов. В 2024 году МВД России объявило журналиста в розыск по уголовной статье. Кашин* в соцсетях отреагировал на объявление в розыск, написав, что ему "неприятно".

Кашин* работал, в частности, в газетах "Коммерсант", "Известия". С 2016 года проживает в Лондоне