"Молодая Гвардия" открыла гуманитарный штаб в городе Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 26.12.2025
19:02 26.12.2025
"Молодая Гвардия" открыла гуманитарный штаб в городе Ясиноватая в ДНР
"Молодая Гвардия" открыла гуманитарный штаб в городе Ясиноватая в ДНР

Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) открыла гуманитарный штаб в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики, в том числе, для помощи жителям Селидово и Авдеевки, сообщили в Telegram-канале "Единой России".
"Молодая Гвардия Единой России открыла гуманитарный штаб в Ясиноватой (ДНР) - в том числе, для помощи жителям Селидово и Авдеевки. Его создали по поручению секретаря Генсовета Единой России Владимира Якушева. Гумштаб станет центром координации помощи мирным жителям на красноармейском направлении", - сказано в публикации.
Заместитель председателя фракции Единой России Евгений Ревенко, руководитель фракции Единая Россия, член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Владимир Васильев и активисты Молодой Гвардии и Волонтерской роты у здания МИА Россия сегодня на церемонии возложения цветов к памятной доске погибшему при выполнении профессионального долга фотожурналисту Андрею Стенину - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Активисты "Молодой гвардии" почтили память погибших журналистов
15 декабря, 16:29
Отмечается, что гуманитарный штаб будет выполнять роль операционного и жилого центра для волонтёров, откуда добровольцы смогут ежедневно выезжать для работы в Селидово и Авдеевку, где из-за разрушений постоянное проживание пока невозможно.
"Наши волонтёры идут вслед за Вооружёнными Силами РФ, чтобы работать с мирным населением. Здесь они будут помогать жителям проходить необходимые процедуры и обустраиваться", - цитируют в публикации председателя МГЕР Антона Демидова.
Сотрудница филиала фонда Защитники Отечества общается с посетительницей - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Защитники Отечества" откроют муниципальные филиалы в ДНР и ЛНР
25 декабря, 23:53
 
