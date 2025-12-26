"Молодая Гвардия" открыла гуманитарный штаб в городе Ясиноватая в ДНР

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) открыла гуманитарный штаб в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики, в том числе, для помощи жителям Селидово и Авдеевки, сообщили в Telegram-канале "Единой России".
"Молодая Гвардия Единой России открыла гуманитарный штаб в Ясиноватой (ДНР) - в том числе, для помощи жителям Селидово и Авдеевки. Его создали по поручению секретаря Генсовета Единой России Владимира Якушева. Гумштаб станет центром координации помощи мирным жителям на красноармейском направлении", - сказано в публикации.
Отмечается, что гуманитарный штаб будет выполнять роль операционного и жилого центра для волонтёров, откуда добровольцы смогут ежедневно выезжать для работы в Селидово и Авдеевку, где из-за разрушений постоянное проживание пока невозможно.
"Наши волонтёры идут вслед за Вооружёнными Силами РФ, чтобы работать с мирным населением. Здесь они будут помогать жителям проходить необходимые процедуры и обустраиваться", - цитируют в публикации председателя МГЕР Антона Демидова.
