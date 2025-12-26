ОК Знакомства запустили собственное шоу "Счастье рядом!"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Цель проекта — на примере реальных людей показать аудитории, что найти любовь можно не только в юности, но и в зрелом возрасте. Руководить процессом будет ведущий Вячеслав Макаров, поддерживать героев выпусков — психолог Лариса Суркова, а отвечать за их образы — эксперт моды Таша Строгая.
Героями шоу ОК Знакомств станут обычные пользователи сервиса. Каждый участник будет выбирать партнера из пяти кандидатов — при поддержке ведущего, экспертов и зрителей в студии.
© Фото : ОКОК Знакомства запустили собственное шоу "Счастье рядом!"
Если в финале шоу выбор героя совпадает с выбором зрителей на последнем этапе голосования, пара получает главный приз — ужин в ресторане.
"Мы видим, что аудитория все чаще ищет не просто общение, а настоящие, живые истории, которые вдохновляют и мотивируют к действию. Такой формат шоу становится все более востребованным: пользователи хотят видеть реальные примеры того, как обычные люди — не только в юности, но и в зрелом возрасте — находят друг друга, строят отношения и делятся своими чувствами. Подобный контент пользуется большим спросом: он близок, искренен и вдохновляет. В "Счастье рядом!" принимают участие наши пользователи, а звездные эксперты помогают им в поиске своей пары", –комментирует директор по маркетингу и контенту ОК, Борис Мокроусов.
Первый выпуск шоу "Счастье рядом!" вышел 25 декабря, в преддверии Нового года.
ОК Знакомства – приложение для знакомств от соцсети Одноклассники, которое было запущено в 2025 году. Аудитория сервиса – это пользователи, которым привычны традиционные механики знакомств в интернете, ориентированные на поиск друзей, долгосрочных отношений и создание семьи.
