Роскачество предупредило об опасности китайских шин - РИА Новости, 26.12.2025
06:03 26.12.2025 (обновлено: 06:07 26.12.2025)
Роскачество предупредило об опасности китайских шин
Роскачество предупредило об опасности китайских шин - РИА Новости, 26.12.2025
Роскачество предупредило об опасности китайских шин
Роскачество провело исследование автомобильных шин на предмет их канцерогенной опасности, проверенные китайские шины содержат опасные масла с превышением нормы... РИА Новости, 26.12.2025
2025
Новости
роскачество
Роскачество
Роскачество предупредило об опасности китайских шин

Роскачество выявило превышение канцерогенных масел в китайских шинах

© iStock.com / NitiphonphatИзношенные шины
Изношенные шины - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© iStock.com / Nitiphonphat
Изношенные шины. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Роскачество провело исследование автомобильных шин на предмет их канцерогенной опасности, проверенные китайские шины содержат опасные масла с превышением нормы в 3,2-7,7 раза, говорится в исследовании организации, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Роскачество провело исследование автомобильных шин на предмет их канцерогенной опасности. Ключевым параметром проверки стало содержание высокоароматических масел - основного источника опасных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)", - говорится в исследовании.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Роскачество выявило кишечную палочку в икре пяти торговых марок
24 декабря, 06:15
"Рынок разделился. Все протестированные шины российского производства соответствуют строгому ГОСТу, в то время как все проверенные шины китайского производства опасные масла содержат, превышая безопасный порог в 3,2-7,7 раза", - добавляется там.
В рамках проведенной работы Роскачество изучило 10 образцов российских и китайских шин по основному показателю ГОСТа - процентному содержанию "водородов области залива". По стандарту норма составляет не более 0,25%.
Превышение показателей, допустимых в ГОСТе, зафиксировано в следующих проверенных китайских шинах: GoForm AT01 - 0,79% (превышение в 3,2 раза), Kustone Quiet Q7 - 1,10% (в 4,4 раза), Ovation VI-682 - 1,26% (в пять раз), Sunfull SF-688 - 1,31% (в 5,2 раза), Mirage MR-162 - 1,88% (в 7,5 раза), Hifly HF201 - 1,93% (в 7,7 раза).
В то же время исследованные российские образцы полностью соответствуют национальному стандарту: Cordiant Snow Cross - 0,12%, Pirelli Scorpion Ice Zero 2 - 0,17%, Ikon tyres Autograph Aqua 3 SUV - 0,18%, Kama NU-301 - 0,20%.
В Роскачестве объяснили, что источником опасности в шинах являются дешевые высокоароматические масла, которые используются для удешевления производства. В них содержатся вредные вещества, в том числе бензапирен, который признан канцерогеном наравне с табаком и асбестом. Вместе с частицами шин они попадают в воздух и водоемы, оседают около дорог.
Там также отметили, что после переработки шины могут использоваться для покрытия детских площадок или в качестве добавки в асфальт. Тем самым продолжается нанесение вреда окружающей среде.
Эксперты посоветовали при покупке шин обращать внимание на продукцию, изготовленную в соответствии с ГОСТом. "Крайне низкая цена может быть достигнута за счет использования опасного для здоровья сырья", - подчеркнули там.
Консервированный горошек - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Роскачество выявило несоответствие ГОСТу зеленого горошка трех марок
16 декабря, 12:15
 
Роскачество
 
 
