Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 1230 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Высокое Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. На харьковском направлении в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и двух мотопехотных бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1230 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 77 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 21 склад боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
