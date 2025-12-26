РЭЦ запустил новые цифровые сервисы для российских экспортеров в 2025 году

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запустил четыре новых цифровых сервиса для российских экспортеров в 2025 году, а также онлайн-семинары и программу развития розничных магазинов под брендом "Сделано в России", говорится в его сообщении.

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил в 2025 году четыре новых интерактивных сервиса на цифровой платформе "Мой экспорт" для российских экспортеров, а также запустил онлайн-семинары и программу развития розничных магазинов под брендом "Сделано в России". Новые инструменты призваны помочь компаниям в анализе рынков, поиске перспективных направлений для сбыта и корректном оформлении документации", - сообщает РЭЦ.

Один из них – сервис "Экспортные ниши", который демонстрирует бизнесу наиболее перспективные зарубежные рынки для российских товаров на ближайшие 2-3 года. Сервис содержит оцененные на основе математической модели объемы прироста поставок, данные о ключевых странах-конкурентах и их долях на рынке. На основе этого анализа формируется оценка общего потенциала роста экспорта российской несырьевой продукции.

Еще один новый инструмент – "Отчёт. Внешняя торговля стран мира" - предлагает глубокую аналитику по объемам экспорта и импорта различных стран, с информацией о торговых партнерах, поставляемой и закупаемой продукции, а также с возможностью обогащения отчёта макроэкономическими сведениями из различных макроэкономических источников. Пользователям доступен функционал по гибкой настройке выгружаемых данных, что позволит получить именно ту информацию, которая необходима для принятия стратегических решений.

Сервис "Номенклатуры и классификаторы" представляет собой библиотеку актуальных справочников и классификаторов сферы ВЭД - по товарам и странам, видам деятельности, субъектам РФ, единицам измерения. Одновременно функционал сервиса помогает пользователям определить и подобрать точный код товарной номенклатуры (ТН ВЭД) для своей продукции с учётом реального опыта таможенного оформления, что критически важно для корректной подготовки документации.

РЭЦ также запустил "Экспортного ассистента", который быстро и точно подбирает оптимальный набор инструментов - от аналитики и сертификации до логистики и финансирования, исходя из уровня экспортной зрелости компании и специфики ее продукции.

"Расширение функционала платформы "Мой экспорт" направлено на решение ключевых задач экспортеров: поиск перспективных направлений для поставок и глубокий анализ внешнеторговой статистики. К примеру, "Экспортный ассистент" принципиально меняет подход к работе экспортеров с мерами поддержки, выступая в роли интеллектуального цифрового помощника. Новые сервисы предоставляют бизнесу актуальные данные в удобном и наглядном формате", - отметил управляющий директор продуктового офиса РЭЦ Марк Мурашко.

Помимо запуска цифровых сервисов, РЭЦ развивает и другие направления поддержки экспортеров. Старт в уходящем году получила "Школа кросс-культурной трансформации" - онлайн-семинары, помогающие компаниям погрузиться в тонкости работы в разных странах и спроецировать полученные знания на свой бизнес. Также продолжается развитие программы розничных магазинов и полок под брендом "Сделано в России" для интеграции в глобальную сеть.